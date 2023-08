Henk Fraser reageert op juichen Michiel Kramer: 'Ik vind dat we heel erg doorslaan'

RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser heeft na afloop van het thuisduel met AZ (1-3 nederlaag) gereageerd op de opmerkelijke actie van zijn aanvoerder Michiel Kramer. De aanvaller opende voor RKC Waalwijk in de eerste helft de score, maar leek daarna met gebaren voor zijn geslachtsdeel het uitvak vol AZ-supporters te willen provoceren. Volgens Kramer zelf opende hij een fles champagne. Fraser gelooft zijn speler.

De oefenmeester wilde er voor de camera van ESPN sowieso niet te veel woorden aan vuil maken. Gertjan Verbeek, die namens de betaalzender aanwezig was in Waalwijk, was niet te spreken over het gedrag van Kramer en beoordeelde diens uitleg als ‘onvolwassen’. Fraser had de actie van Kramer nog niet gezien toen hij voor de camera verscheen. “Ik kan me wel voorstellen dat je een champagnefles tussen je benen houdt”, luidde zijn eerste reactie toen hij de beelden te zien kreeg.

Dat zei Fraser met een lach, waarop ESPN-verslaggever Leo Oldenburger reageerde dat het eigenlijk niet kan wat Kramer deed. Oldenburger verwachtte zeer waarschijnlijk begrip van de oefenmeester. “Ik geloof hem”, doelde Fraser echter op de uitleg van Kramer. “Luister: ik ga me niet uitlaten over dit soort zaken. Los van dit, denk ik dat ik er een stuk genuanceerder in zit dan de meeste mensen nu. Ik vind in z’n totaliteit dat we heel erg doorslaan. Begrijp me niet verkeerd, daarmee bedoel ik niet in relatie tot deze actie. Maar we hebben ook een afspraak met z’n allen dat we een aantal zaken anders willen doen. Nou, daar moeten we met z’n allen aan meewerken.”