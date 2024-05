Supporter met 'NEC-bivakmuts' zet Vitesse-sjaal in de fik met fakkel tijdens amateurwedstrijd

Het was een heetgebakerd avondje in Apeldoorn waar de finale van de districtbeker Oost werd afgewerkt. Op Sportpark Berg en Bos van AGOVV werd het op een gegeven moment zelfs een beetje grimmig toen er een Vitesse-sjaal in de fik werd gestoken met het vuur van een fakkel. Daarna was er zelfs nog een knokpartijtje op de Klaas-Jan Huntelaar-tribune.

Een heerlijke lenteavond in Apeldoorn beloofde een mooi voetbalfeest te worden. Quick’20 uit Oldenzaal stond tegenover Juliana’31 uit Malden. Veel supporters reisden af om hun amateurclub mogelijk een prijs te zien pakken. Gedurende de hele wedstrijd ontstond er een mooie voetbalsfeer van beide kanten.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft besloot een Juliana’31-supporter een rood-groen-zwarte bivakmuts op te doen. Malden, de plek waar Juliana’31 vandaan komt, is een dorp met veel NEC-supporters. Er werd een fakkel afgestoken en er werd een Vitesse-sjaal ritueel verbrand. Terwijl de sjaal van de Gelderse club in vlammen opging maakte Quick’20 de 3-1.

Niet veel later werd het knokken geblazen tussen de twee supportersgroepen. De gast met de NEC-bivakmuts (duidelijk herkenbaar op onderstaand filmpje) liep met andere gasten richting de supporters uit Twente. “Schaam je kapot”, werd er geroepen door de meegereisde aanhang uit Oldenzaal, die overigens als laatst kon lachen, want het werd 4-2 voor Quick’20.

Aan vuurwerk geen gebrek bij Quick’20 - Juliana’31. Finale districtbeker Oost!👌🏼 pic.twitter.com/1Lrj1DnnoM — Estéban den Toom (@estebandentoom) May 8, 2024 Een heet avondje in Apeldoorn bij de bekerfinale tussen Quick’20 en Juliana’31.



De spanning liep al op toen een sjaal van Vitesse in brand werd gestoken. Daarna werden de supporters van Quick'20 na de 4-1 aangevallen. pic.twitter.com/JA9XVmOCaJ — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.