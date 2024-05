John van den Brom wil tik uitdelen aan FC Twente: 'Ik hoop dat hij naar Vitesse komt, zou heel mooi zijn'

John van den Brom hoopt dat Vitesse het lukt om Jan Streuer, technisch adviseur van Arnold Bruggink bij FC Twente, te strikken. Van den Brom, volgend seizoen hoofdtrainer bij de Arnhemmers, werkte in het verleden succesvol samen met Streuer en hoopt op een hereniging in het Gelredome.

In de podcast van ESPN, Fresia & Milan Parkeren de Bus, gaat Van den Brom in op de mogelijke komst van Streuer naar Arnhem. De voormalig technisch directeur van FC Twente, wiens taken inmiddels grotendeels zijn overgenomen door Bruggink, kwam tussen 1997 en 2007 al uit voor Vitesse. Van den Brom hoopt dat de 73-jarige bestuurder de geel-zwarten zou willen helpen: "Misschien. Ik hoop het natuurlijk wel, maar Jan zit tot 1 september vast bij FC Twente."

Artikel gaat verder onder video

Van den Brom geeft tegenover ESPN aan dat hij er tegenwoordig alles aan doet om Streuer naar Vitesse te halen, want hij appt hem wekelijks met de vraag of hij ervoor open staat om zijn oude club te helpen: "Jan weet hoe ik erover denk. Hij is een geweldige man, maar het is ook nog eens een vakman. Niet zo heel lang geleden heeft hij Twente uit dezelfde situatie als hier in een korte tijd gered."

Voor 1 september gaat het Vitesse in ieder geval niet lukken om Streuer vast te leggen, maar daarna zou de bestuurder een concrete optie kunnen worden voor de Arnhemmers: "Het zou heel mooi zijn als dat lukt", besluit Van den Brom. Eerder ruilde algemeen directeur Paul van der Kraan FC Twente al in voor een adviserende functie binnen Vitesse.

