Naam van RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen valt in de Tweede Kamer

De ongeregeldheden tijdens en na afloop van Ajax - Feyenoord waren dinsdag ook onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 ondervroeg minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius over de stappen die het kabinet zet om voetbalgeweld tegen te gaan.

Eerdmans sprak van een 'beschamende geweldsexplosie' en vroeg de minister om de relschoppers voortaan harder aan te pakken, bijvoorbeeld met celstraffen en stadionverboden. Ook Yesilgöz zag zondag 'walgelijk gedrag' en benadrukte dat het kabinet druk bezig met een hardere aanpak van dit soort geweld. Binnenkort komt er bijvoorbeeld een digitale meldplicht. Ook kunnen er gebiedsverboden worden opgelegd of netten worden opgehangen in de stadions. Bovendien wil Yesilgöz dat fans strafrechtelijk vervolgd worden voor bepaalde spreekkoren.

Yesilgöz liet desgevraagd weten dat er na De Klassieker vijftien personen zijn opgepakt, onder wie één vuurwerkgooier. Ze verwacht bovendien dat er nog meer mensen ‘van hun bed worden gelicht’. Bij de incidenten zijn twee agenten gewond geraakt, zo gaf ze aan.

Dit heeft niks meer met voetbal en supporter zijn te maken. Je speelt met de veiligheid van de spelers, medesupporters en jezelf. Schaam je kapot! #ajafey — Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) September 24, 2023

Eerdmans ging daarna met Yesilgöz in gesprek over de maatregelen die de KNVB vorig seizoen instelde. “Dat is niet het terrein waar de minister over gaat, maar de KNVB heeft na het incident met Davy Klaassen besloten om het bekertjesbeleid toe te passen. Twee keer een bekertje op het veld betekent een staking. Is het probleem daarmee niet, als ‘supporters’ dit weten, dat men de wedstrijd kan saboteren?"

"Je weet: als ik twee keer een beker over het randje gooi, is de wedstrijd over", vervolgde Eerdmans. "Dat is nu met vuurpijlen gebeurd. Het kan elke wedstrijd voorkomen dat kwaadwillende supporters bepalen wanneer de wedstrijd eindigt. Is dat niet bizar? Moeten we dat niet vermijden door die regel niet toe te passen? Bent u het eens met de keeper van RKC, Etienne Vaessen, dat we aan het doorslaan zijn?"

Yesilgöz legde uit dat die regels zijn veranderd. "De KNVB heeft gezegd dat de wedstrijd doorgaat als de gooier van een beker van de tribune wordt gehaald. Deze regels zijn door de KNVB met de clubs geëvalueerd en besproken. Met elkaar is gezegd: dit werkt. Inzoomend op zondag moet er absoluut met Ajax, de KNVB en de gemeente Amsterdam worden bekeken wat er is gebeurd en hoe dit te voorkomen is."

Eerdmans deed later in het gesprek nog een onheilspellende waarschuwing. "Uiteindelijk kan het voetbal ons uit de handen glippen, als we dit niet kunnen keren." De minister reageerde: "Dat zou vreselijk zijn. Het is al armoe dat bij sommige wedstrijden uitpubliek niet welkom is, of dat supporters zich tegen hun eigen club keren zoals zondag. De mensen die zich misdragen, moeten hard aangepakt worden.

