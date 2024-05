Bram van Polen poseert zes dagen voor PEC-afscheid in shirt van nieuwe club

(38) moet zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle weliswaar nog spelen, maar wie dacht dat de routinier écht stopt met voetballen, komt bedrogen uit. De vleugelverdediger van de huidige nummer twaalf van de Eredivisie kondigde een paar weken geleden zijn afscheid als profvoetballer aan, maar maakt na dit seizoen zijn rentree bij VVOG. Van Polen speelde in de jeugd bij de club uit Harderwijk en sluit na de zomer aan voor maximaal zeventien wedstrijden per seizoen en ‘niet vaker dan één keer trainer per week’.

PEC Zwolle degradeerde in 2022 naar de Keuken Kampioen Divisie, maar slaagde erin binnen een jaar terug te keren op het hoogste niveau. Van Polen plakte er nog een jaartje aan vast. Men vroeg zich af of hij nog wel mee kon komen in de Eredivisie, maar die twijfels waren al snel verdwenen. Van Polen is ook dit seizoen een belangrijke kracht in Zwolle en kwam ‘gewoon’ in 30 van de 33 wedstrijden in actie. De thuiswedstrijd tegen FC Twente van komende zondag is zijn laatste in het blauw en wit, alvorens een punt te zetten achter zijn spelersloopbaan.

Artikel gaat verder onder video

Maar écht stoppen met voetballen, dat doet Van Polen (nog) niet. VVOG, dat uitkomt in de vierde divisie D, maakte maandagavond melding van de rentree van de routinier. Van Polen droeg tijdens zijn jeugdjaren het shirt van Harderwijk en keert na de zomer dus terug bij de vereniging waar het voor hem allemaal is begonnen. “Ik heb het er thuis wel een paar keer over gehad met mijn vrouw Lotte, we keken er namelijk samen enorm naar uit om de weekenden weer eens lekker voor onszelf te hebben zonder allerlei voetbalverplichtingen”, zo vertelt Van Polen op de clubsite. “Maar ik heb ook altijd gezegd dat ik mijn carrière op De Strokel zou afsluiten. We hebben echter een mooi compromis weten te sluiten.”

Waar Van Polen dit seizoen bijna wekelijks op het veld stond bij PEC Zwolle, daar zal hij als speler van VVOG niet meer dan zeventien wedstrijden per seizoen afwerken. Bovendien verschijnt hij ‘niet vaker’ dan één keer per week op het trainingsveld. “De trainer kon zich daar goed in vinden en de andere jongens uit het team ook”, zo klinkt het. VVOG degradeerde vorig jaar uit de derde divisie. Het was er alles aan gelegen zo snel mogelijk terug te keren op dat niveau en was in de eerste helft van dit seizoen goed op weg, maar na een dramatische start van dit kalenderjaar zakte het ver weg. De ploeg uit Harderwijk bezet inmiddels de vierde plaats in de vierde divisie D. De achterstand op koploper en kampioen Excelsior’31 is 21 punten.

