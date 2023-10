Betraande ogen bij ESPN: 'Je ziet Brobbey een kruisje slaan, heel heftig'

De schrik is groot in Waalwijk na de botsing waar betrokken bij was in de slotfase van RKC Waalwijk – Ajax. In de studio van ESPN reageerden de analisten geschokt.

“Een ongelooflijk lullige botsing, met 0,0 opzet”, zei presentator Jan Joost van Gangelen. “Kramer riep meteen dat er tempo gemaakt moest worden.” Mario Been vulde aan: “Hij zag het gelijk, hij liep er gelijk naartoe en wees naar het hoofd. Je schrikt je kapot. Je zag het ook meteen aan de reactie van de spelers zelf. Ze gingen met de rug ernaartoe staan.”

Marciano Vink leek met tranende ogen aan tafel te zitten. “Nee, het is…Het is heel heftig”, stamelde hij. “Je zag het gelijk, doeken eromheen. Dan bekruipt je het ergste gevoel. Je zag Brobbey een kruisje slaan.” De botsing was tussen Brobbey en Vaessen. “Heftig, dit. Hij lag er echt slecht bij, zagen we in de herhaling.”

“Als het ernstig is, kan er zeker niet doorgespeeld worden. Laten we hopen dat hij ‘slechts’ knock-out was. Maar alles wat we nu zeggen, is speculeren. Dit is hartstikke erg voor Vaessen en zijn familie. Keepers gooien zich er soms met lijf en leden voor, om goals te voorkomen. Soms zitten dit soort momenten ertussen, dat is echt kut”, aldus Vink.