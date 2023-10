Grote zorgen om Etienne Vaessen: RKC - Ajax per direct stilgelegd

Er zijn grote zorgen om Etienne Vaessen. De doelman van RKC Waalwijk ging zaterdagavond in de slotfase van het duel met Ajax naar de grond. De spelers van RKC vormen een soort muur om de doelman heen. Te zien was hoe spelers van RKC en Ajax meteen in paniek raakten. De wedstrijd is meteen stilgelegd bij een stand van 2-3.

In de slotfase van de wedstrijd kwam Vaessen ongelukkig in botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. Medici kwamen meteen het veld op. ESPN-verslaggever Cristian Willaert meldt dat de medische staf met een defibrillator het veld opstapte. Of de defibrillator ook is gebruikt, is niet bekend. Vaessen is per brancard van het veld gedragen.

Vaessen nu per brancard van het veld, onder luid applaus. Grootste paniek lijkt nu even weg, maar spelers zitten er nog helemaal doorheen. Pol van Boekel neemt de enige juiste beslissing: allemaal even naar binnen. — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) September 30, 2023