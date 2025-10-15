Live voetbal

Mohamed Ihattaren greep vorig seizoen zijn kans bij RKC Waalwijk, dat de middenvelder ondanks een hectische periode toevoegde aan de selectie. De veelbesproken speler begon als reservespeler, maar was na verloop van tijd helemaal klaar met die rol. Dat blijkt uit beelden uit de documentaire De Beproeving op NPO 3.

Na roerige jaren, waarin Ihattaren veelvuldig negatief in het nieuws verscheen, bood RKC het voormalig toptalent een kans in de Eredivisie. Hoewel de middenvelder een prima seizoen draaide en uiteindelijk een transfer naar Fortuna Sittard verdiende, verliep de beginfase niet zonder slag of stoot.

In de eerste tien wedstrijden na zijn komst startte Ihattaren op de bank. Na een korte invalbeurt tegen Feyenoord (2-3 nederlaag) op 7 december uitte hij tegenover de documentairemakers zijn frustratie. “Clowns man, op een gegeven moment houdt het op”, zei Ihattaren na afloop van het duel, waarin hij kort na zijn invalbeurt direct gevaar stichtte. “Het is niet meer leuk,” aldus de middenvelder.

Op de vraag of hij contact had gehad met trainer Henk Fraser antwoordde Ihattaren: “Nee, ik hoef niet eens te praten. Ik irriteer me mateloos aan hem. Dan hoef ik niet met je te praten, ik zie hem maandag wel weer. Ik heb binnen vijftien minuten meer kansen dan de rest. Dit is kinderachtig, vorige week ook. Schijtvoetbal, man.”

Ihattaren accepteert situatie

Toch accepteerde Ihattaren uiteindelijk zijn situatie, kijkend naar de periode waaruit hij kwam. “Hiermee heb ik nooit kunnen dealen, begrijp je? Met dit soort dingen. Ik mag allang blij zijn dat ik hier ben”, besloot hij.

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
6
3
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
8
12
22
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15

