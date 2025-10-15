Mohamed Ihattaren kijkt terug op overgewicht: 'Over 15 jaar misschien in de Hunkemöller, eerder niet'

streed lange tijd tegen overgewicht. De aanvallende middenvelder van Fortuna Sittard woog op een gegeven moment 120 kilo, maar is inmiddels meer dan veertig kwijt.

Als een van de grootste talenten van Nederland maakte Ihattaren tijdens het seizoen 2019/20 naam voor zichzelf bij PSV. Hij scoorde drie keer en gaf zes assists in 22 duels in zijn eerste seizoen als veelvuldige basisspeler van de Eindhovenaren. Daarna ging het echter bergafwaarts met de Nederlandse Marrokkaan. Ihattaren maakte nog stappen naar Juventus, Sampdoria en Ajax, maar kon nergens zijn belofte echt waarmaken.

Bovendien werd zijn naam regelmatig gelinkt aan de criminele wereld. Hij zou 'verkeerde vrienden' hebben, en mede vanwege het verlies van zijn vader steeg zijn gewicht naar 120 kg. "Ik kon bijna naar de Hunkemöller gaan, om bh’s te passen", is Ihattaren eerlijk, in gesprek met het AD.

Ondertussen is Ihattaren weer fit en is hij van belangrijke waarde voor Fortuna Sittard, na zijn 'revival' bij RKC Waalwijk. De 120 kilo zal hij niet meer aantikken. "Nee, nee, zeker niet”, is Ihattaren overtuigd. Om vervolgens met een lach op zijn gezicht te stellen: "Misschien over een jaar of vijftien, als ik hopelijk een prachtige topsportloopbaan achter de rug heb. Wie weet dat ze me tegen die tijd bij Hunkemöller zien. Eerder niet.”

Woensdagavond komt zijn documentaire uit, De Beproeving genaamd. Die wordt vanaf 20.30 op NPO 3 getoond. Daarin is Ihattaren open over de zware periode die hij meemaakte nadat zijn vader overleed. "Ik zweet wel een beetje. Echt, ik hoop dat ik het droog houd", laat de middenvelder weten vlak voordat de première in Utrecht werd getoond.