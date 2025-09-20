Live voetbal 9

Voormalig ploeggenoot in de bres voor Ihattaren: 'Laat hem gewoon lekker een jaar voetballen'

Fortuna Sittard-middenvelder Mohamed Ihattaren
Foto: © Imago
0 reacties
Maurice Mazenier
20 september 2025, 19:53

Michiel Kramer is van mening dat de Nederlandse media Mohamed Ihattaren de komende tijd even links moet laten liggen. Als het aan de 36-jarige spits ligt, dan gaat de creatieve middenvelder nu eerst een jaar lang 'gewoon lekker voetballen'.

De 23-jarige Ihattaren kent vooralsnog een zeer turbulente carrière. Op 26 januari 2019 debuteerde de linkspoot op zestienjarige leeftijd voor PSV. Vervolgens kwam hij, mede door het overlijden van zijn vader, in een gigantische vormdip terecht. Ook kwamen er verhalen naar buiten over zijn instelling. In de jaren daarop versleet Ihattaren met Juventus, Sampdoria, Ajax, Sampdoria en Slavia Praag vele clubs. Uiteindelijk gooide de middenvelder het met 'Team Ihattaren' over een hele andere boeg en maakte hij bij RKC Waalwijk zijn rentree in het betaalde voetbal.

Artikel gaat verder onder video

In Waalwijk vond hij zijn vorm terug en verdiende hij uiteindelijk een transfer naar Fortuna Sittard, nadat hij aan het einde van vorig seizoen al kenbaar maakte om te willen vertrekken vanwege de degradatie van de club. Een transfer kwam niet heel gemakkelijk van de grond en er was wel wat sluimerende interesse, maar concreet werd het niet. Halverwege augustus bood het Fortuna van trainer Danny Buijs de uitweg voor de 23-jarige linkspoot.

De voorbije periode verscheen Ihattaren veel in de media, maar als het aan oud-ploeggenoot Kramer ligt dan wordt de middenvelder de komende tijd even met rust gelaten. "We hebben het natuurlijk altijd over Mo en dat is misschien ook niet zo raar, maar ik denk vaak: laat hem nu gewoon lekker een jaar lang voetballen en belangrijk zijn voor Fortuna", aldus de spits bij de VriendenLoterij Eredivisie.

"Niet altijd maar over Mo praten, want volgens mij bestaat Fortuna uit meer dan alleen Mo", gaat de geroutineerde spits verder.. "Het is ook wel logisch natuurlijk, als je zo'n verhaal hebt en vervolgens weer de kans krijgt om je te laten zien, dan snap ik dat het leuk is voor de kranten en media. Hij gaat natuurlijk ook weer dingen zeggen en roepen waar weer reactie op komt. Ik zou ook zeggen: laat de media even voor wat het is."

➡️ Meer nieuws over Mohamed Ihattaren

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

Kieft: Er faalt maar één iemand bij Ajax en dat is niet John Heitinga

  • Gisteren, 21:15
  • Gisteren, 21:15
Oscar Gloukh op de tribune bij Ajax

Zorgelijk: Oscar Gloukh vormt een groot gevaar voor heel Ajax

  • Gisteren, 20:05
  • Gisteren, 20:05
Wout Weghorst F-Side Ajax

Dramatisch nieuws voor Wout Weghorst aanstaande

  • Gisteren, 19:05
  • Gisteren, 19:05
9 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 23 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
4
2
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Groningen
5
1
9
8
Sparta
6
-8
9
9
Fortuna
5
0
7
10
Twente
6
1
7
11
PEC
4
-1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel