Danny Buijs heeft na afloop van het gelijkspel tussen Fortuna Sittard en Heracles Almelo begrip voor de frustraties van zijn sterspeler . De coach beklaagt zich over het feit dat in de huidige maatschappij alles 'alleen maar positief moet zijn' en vindt juist dat je in de topsport ook kritiek moet kunnen geven én incasseren.

Ihattaren was tegen Heracles de grote uitblinker aan Fortuna-zijde, maar kon zijn club niet aan een overwinning helpen. Tijdens de wedstrijd reageerde hij al gefrustreerd toen ploeggenoot Dimitris Limnios de bal in de zestien van hem overnam en de aanval vervolgens stukliep, na afloop was Ihattaren bij ESPN ook kritisch op zijn ploeggenoten. "Als ik rond de zestien ben en je pakt de bal van mijn voeten, dan begrijp je het niet", sprak de oud-speler van onder meer PSV en Ajax onder meer. Daarmee verwees hij overigens niet naar het bewuste moment met Limnios, maar een andere situatie met Paul Gladon, zo verduidelijkte hij later.

Buijs verschijnt later voor de camera van de betaalzender en begrijpt de frustratie van Ihattaren. "Vorige week zei ik: we lopen als kippen zonder kop over het veld. Dat doen er een paar. De bereidheid, de effort die ze erin stoppen, die is gigantisch. Maar voetbal is een sport waarin je moet nadenken. Als ik de bal zou krijgen op 20 meter van de goal, dan is het eerste wat ik doe kijken waar Ihattaren staat. Kan ik hem inspelen? Dan ga ik wel weer voor die goal komen, want hij speelt ze door de benen, kan iemand uitspelen of een chipje geven. Of hij kan zomaar op doel schieten, dan laat de keeper hem los en pak je een rebound. Als ik dan uit de draai op doel ga schieten uit een moeilijke hoek, ja... ik zeg weleens: ken je eigen kwaliteiten en die van je teamgenoten. Dat zijn wel dingen waar we nog stappen in moeten maken", aldus Buijs.

'Niet iedereen van Fortuna gaat ooit een stap maken naar Feyenoord, Ajax op PSV'

"Nee, dat is niet zomaar weg en bij sommigen gaat het helaas nooit weg", vervolgt de trainer. "Dat is wel de realiteit. Kijk: niet iedereen van Fortuna gaat ooit een stap maken naar Feyenoord, Ajax of PSV. Dat is maar voor een paar weggelegd. Wie zijn er in staat om dingen aan te grijpen om beter te worden en te ontwikkelen? Dit zijn momenten waar we daarin een stap moeten zetten. De ene heeft dat binnen twee weken, de ander heeft er een jaar voor nodig, anderen een paar jaar en sommigen nooit. Dat gebeurt, maar ik snap wel dat het voor zulke jongens frustrerend is." Ihattaren mag zijn ploeggenoten op dat vlak dan ook zeker aanspreken, vindt Buijs. "En anderen mogen hem weer aanspreken op andere vlakken. Zo maak je elkaar beter."

'Daar moet je ook tegen kunnen'

"Alleen: we leven tegenwoordig in een maatschappij, dan mag je niet meer boeh of bah zeggen tegen elkaar. Want dan, poeh, dan hebben we een zwaar leven, hoor. Tegenwoordig moet je alleen maar positief zijn, maar het is gewoon topsport, hè? We worden betaald om te presteren, je moet ook tegen kritiek kunnen. Er is een bepaalde norm die geleverd moet worden, daar mag je elkaar op aanspreken. Dat wil niet zeggen dat je gelijk ruzie hebt met elkaar. Soms zeg je het op een rustige en vriendelijke manier, soms op een wat harde en directe manier. Daar moet je ook tegen kunnen", besluit Buijs.

Been en El Ahmadi kritisch: 'Iedereen loopt zich het snot voor de ogen voor Ihattaren'

Mario Been is in de studio van De Eretribune kritisch op de uitlatingen van Ihattaren en Buijs. De oud-voetballer en -trainer begrijpt dat iedereen 'naar zijn kwaliteiten moet spelen', maar ziet Ihattaren zelf net zo goed fouten maken. "Hij heeft ook weleens momenten dat ik denk: waarom schiet je op goal? Dat gaat ook helemaal niet als er twee voorstaan. Iedereen loopt het snot voor zijn ogen om Ihattaren goed te laten spelen en wil ook vuile meters voor hem maken. Dan heeft het niet zoveel zin om na afloop dit soort dingen te gaan roepen." Karim El Ahmadi valt bij: "Dit is ook niet lekker voor de spelers die dit straks gaan horen."