maakte zaterdagavond tegen Heracles Almelo grote indruk bij Fortuna Sittard. De Marokkaan was met een splijtende pass aangever bij de 1-0 van de Limburgers en was verder heel dominant in de ploeg van Danny Buijs. Karim El Ahmadi vindt Ihattaren te goed voor het niveau van Fortuna.

Fortuna Sittard was in de eerste helft dominant in eigen huis tegen Heracles Almelo. Bij de bezoekers ging Damon Mirani halverwege de eerste helft mee naar voren, waarna het gat in de achterhoede niet goed werd opgevangen door zijn ploeggenoten. In de ruimte op het middenveld werd Ihattaren aangespeeld, waarna hij Kristoffer Peterson met een fantastische bal alleen voor Timo Jansink zette. De Zweed speelde de doelman vervolgens door de benen voor de openingstreffer.

Halverwege de wedstrijd stelt El Ahmadi in De Eretribune dat Ihattaren in het eerste bedrijf echt het verschil maakte bij Fortuna. Aletha Leidelmeijer geeft aan dat het vaak over de middenvelder gaat, maar dat het zaterdag meer dan terecht is. “Het is echt genieten”, beaamt El Ahmadi. “Dan zit je te kijken en dan denk je: daar hoor je echt niet thuis.”

Waar Fortuna normaal gesproken bekendstaat om een wat behoudendere speelstijl, speelde de ploeg van Buijs in de eerste helft vrij aanvallend. “Het is mooi dat ze wat aanvallender speelden, want dan zie je dat hij nog vaker aan de bal komt. Het ziet er heel makkelijk uit, maar hij is constant bezig met kijken. Dat zie je weinig spelers doen op dit niveau. Aan de bal is het van heel hoog niveau wat hij laat zien.” Volgens El Ahmadi oogde Ihattaren ook heel gretig. “Het is een genot om hiernaar te kijken en het zou mooi zijn als hij aan het einde van het seizoen nog een stap kan maken. Hij hoort bij een ploeg die hoger op het veld staat en vaak aan de bal is. Dan is dit een hele goede speler.”

Hoewel Fortuna halverwege dus met 1-0 voor stond, wisten de Limburgers niet met de drie punten aan de haal te gaan. Door een doelpunt van Jizz Hornkamp in de tweede helft hielden beide ploegen een punt over aan de ontmoeting.