Gullit looft 'allerbeste trainer': 'Als hij dat bij Ajax zou doen, dan is het grote paniek'

Ruud Gullit is diep onder de indruk van de trainerskwaliteiten van zijn voormalig AC Milan-ploeggenoot Carlo Ancelotti. De Italiaan leidde Real Madrid dit seizoen al naar de Spaanse titel en staat met zijn elftal op 1 juni op Wembley in de finale van de Champions League, waarin Borussia Dortmund de tegenstander zal zijn. En dat alles met voetbal dat eigenlijk helemaal niet 'des Real Madrids' is.

Real had zaterdagavond geen kind aan Granada, dat op een 0-4 nederlaag werd getrakteerd. "Ze zijn eigenlijk het beste op de counter", analyseert Gullit de speelwijze van De Koninklijke voor de camera's van Ziggo Sport. "En het gekke is: er was altijd een beetje kritiek op hoe zij speelden. Dat was niet des Real Madrids, want die hebben altijd de bal. Maar, omdat ze zo goed blijven spelen en resultaten halen, wordt het wel geaccepteerd."

Artikel gaat verder onder video

Daarvoor verdient de 64-jarige Ancelotti alle credits, meent Gullit. "Hij heeft het elftal aangepast naar de mogelijkheden en de spelers die hij heeft. Dat is knap." Daarna trekt de Ballon d'Or-winnaar van 1987 een parallel naar Ajax, waar de supporters eveneens aanvallend voetbal willen zien, ongeacht wie de trainer is of welke spelers er deel uitmaken van de selectie. "Als hij ditzelfde zou doen bij Ajax, dan is het grote paniek, dat mag niet."

"Ik geloof dat Martin Jol (trainer van Ajax tussen 2009 en 2010, red.) toen 4-4-2 gespeeld heeft. Nou, dat was een schande. Maar soms moet het wel." Toch is er veertien jaar later, onder een andere oud-teamgenoot van Gullit, John van 't Schip, een vergelijkbaar situatie ontstaan. "Je ziet het nu ook aan Van 't Schip, die speelt ook in een keer een ander systeem. Die denkt ook: 'Met dit elftal ga ik geen 4-3-3 spelen, dat gaat me niet lukken'." In dat opzicht mag de Ajax-trainer zich vergelijken met Ancelotti, concludeert Gullit: "Soms moet je je aanpassen, en hij (Ancelotti, red.) heeft zich op zo'n manier aangepast. Dus voor mij is hij de allerbeste trainer, die het beste haalt uit de spelersgroep die hij heeft."

Ruud Gullit is onder de indruk over de speelwijze van Real Madrid en de bedenker daarvan 💭



‘Voor mij is Ancelotti echt de allerbeste trainer die het beste haalt uit de spelersgroep die hij heeft’, aldus de analist ✨#ZiggoSport #RealMadrid #Ancelotti pic.twitter.com/P0l23QbTKX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Halst laat tafel schrikken met onthulling over voorbereiding Ajax

"Bizar! Dat mag niet bij een club als Ajax!", zo klinkt het aan tafel bij Rondo.