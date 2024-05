Zaakwaarnemer Guido Albers sluit terugkeer uit: 'Hij gaat in ieder geval niet naar Ajax'

Zaakwaarnemer Guido Albers sluit uit dat zijn cliënt komende zomer terugkeert bij Ajax. De 27-jarige middenvelder wordt momenteel door Manchester United verhuurd aan het Duitse Eintracht Frankfurt, maar die club heeft inmiddels besloten de optie tot koop niet te gaan lichten.

United telde in de zomer van 2020 nog een bedrag van 39 miljoen euro neer om Van de Beek over te nemen van Ajax, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en waar hij in het seizoen 2018/19 een belangrijke rol speelde bij het bereiken van de halve finale van de Champions League. Zijn Engelse avontuur liep echter uit op een deceptie, ook na de komst van zijn voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag kwam Van de Beek nauwelijks in aanmerking voor speelminuten in Manchester, terwijl een verhuur aan Everton in de tweede helft van het seizoen 2021/22 ook geen soelaas bood.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen winter bood Eintracht Van de Beek een nieuwe kans om zijn loopbaan uit het slop te trekken, maar ook in Duitsland kwam het er niet uit. Sinds het uitduel bij TSG Hoffenheim op 25 februari, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel, stond de middenvelder niet één keer meer in de basisopstelling. Vooralsnog kwam de negentienvoudig Oranje-international niet verder dan acht wedstrijden, waarin hij niet scoorde en ook geen enkele assist achter zijn naam kreeg. Inmiddels heeft Albers, die sinds kort de belangen van Van de Beek weer behartigt, met Eintracht kortgesloten dat de koopoptie definitief niet gelicht gaat worden. Dat zegt de zaakwaarnemer zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Hans Kraay junior zou het wel weten: "Dan denk ik met mijn boerenlullenverstand: waarom ga je niet gewoon terug naar Ajax? Je hebt heel veel verdiend, ga gewoon weer lekker voetballen." Albers reageert: "Hij wil niet in de Premier League blijven, want dat wil United niet. Dat is voor hem geen goede keuze. Hij moet terug naar een club die goed voetbal speelt." Kraay haakt in: "Dus hij gaat niet terug naar Ajax?", wat door Albers bevestigd wordt: "Hij gaat in ieder geval niet terug naar Ajax."

Kraay concludeert voorzichtig dat het dan Spanje of Italië gaat worden. Albers: "Mijn voorkeur was om in Frankrijk, Italië of in Spanje te kijken. Als ik hem daar kan krijgen, dat zou fantastisch zijn. Bij een club waar hij gewoon 'op tien' gaat spelen, zoals hij ook bij Ajax heeft gespeeld. Daar heeft iedereen gezien wat een fantastische speler het kan zijn."

Oud-trainer Aad de Mos, die ook is aangeschoven, ziet daarin juist een obstakel. "Dat is het probleem ook, Guido. Op de manier waarop Ajax speelt, speelt er niemand in het buitenland. En ik vind het ook niet juist wat Hans zegt: 'gewoon' terug naar Ajax. Wat is 'gewoon terug naar Ajax', Hans?" Kraay: "Lekker voetballen op je eigen plek, terug naar het voetbal dat weinig ploegen spelen. Hij voelde zich daar als een vis in het water. Misschien is hij gewoon niet goed genoeg voor Manchester United." De Mos: "Als je kijkt, dan zie je dat het hele sterrenteam (van Ajax, red.), dan zie je dat er maar twee spelers zijn die het gemaakt hebben, en daar is nog veel kritiek op. Dat zijn Frenkie en De Ligt."

