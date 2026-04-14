Tobias Lauritsen had in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PSV (0-2) meer in bescherming genomen moeten worden door de arbitrage, vindt Harry van der Laan. De spits van Sparta werd meermaals opgezocht door zijn tegenstanders.

“Lauritsen werd ook niet echt in bescherming genomen door de scheidsrechter, zeg. Die kreeg een partij beuken in zijn nek; dat was echt niet normaal”, foetert Van der Laan, oud-spits van onder meer Feyenoord en FC Den Haag, bij het praatprogramma FC Rijnmond. “Volgens mij hield hij er zelfs nekklachten aan over. Het was echt niet normaal, maar ze laten het gewoon doorgaan. Dat begrijp ik niet.”

“Daar hoeft niet eens een VAR naar te kijken, dat ziet het hele stadion. PSV had een beuker achterin, een grote gozer die alles met z’n elleboog doet. Die mocht de hele wedstrijd uitdelen”, zegt Van der Laan, waarna presentator Bart Nolles vraagt of hij Ryan Flamingo bedoelt. “Dat zou kunnen. En als Lauritsen één keer reageerde, werd hij bij wijze van spreken teruggefloten.”

“Maar het is wel zo: als PSV een tandje bijschakelt, is er bijna geen houden aan”, moet Van der Laan toegeven. “Dan gaat het tempo omhoog en loopt alles door elkaar. De passing gaat razendsnel en ze hebben de technische kwaliteiten om kansen te creëren. PSV speelt al een tijdje vrij nonchalant, maar als ze echt aanzetten, kan eigenlijk niemand ze afstoppen.”

Sparta staat op dit moment tiende in de Eredivisie. De play-offs zijn nog in zicht, maar volgens Van der Laan ziet het er ‘helemaal niet goed uit’. “Je hebt te maken met een ploeg die op dit moment moeilijk wint en ook lastig tot scoren komt. Bovendien hebben ze te maken met een trainer die vertrekt”, verklaart hij de vormdip. “Dat vind ik altijd wel een dingetje. Als een trainer weggaat, ontstaat er iets anders in de kleedkamer; het wordt allemaal wat losser. Ik weet niet precies welk programma ze nog hebben, maar de concurrentie is vrij groot. Sparta doet nog steeds mee, maar in de huidige vorm ga je dat natuurlijk niet redden.”