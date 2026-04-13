Peter Bosz zou het publiekelijk voor moeten opnemen, vindt Valentijn Driessen. Voorafgaand aan de laatste interlandperiode zei bondscoach Ronald Koeman dat het ‘karakter’ van Veerman ‘anders’ is, en dat hij daar rekening mee houdt bij de samenstelling van de selectie van Oranje.

Na de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PSV wilde Bosz er weinig over kwijt. "Luister, Joey is helemaal klaar met de discussie. Dan ga ik hem hier niet nog een keer voeren", zei hij desgevraagd. Bosz heeft gebeld met Koeman, maar hield de inhoud van dat gesprek voor zichzelf. "Het is aan de bondscoach of hij dat in het openbaar wil bespreken of niet. Ik ga me niet in de discussie mengen. Joey weet hoe ik erover denk en Ronald weet hoe ik erover denk. Dat is voor mij het belangrijkste."

Driessen snapt waarom Bosz zwijgt over de situatie. “Hij wilde er niets over zeggen. Dat begrijp ik ergens wel, want hij wil geen olie op het vuur gooien. Bovendien wil hij voorkomen dat andere PSV’ers die in aanmerking komen voor het Nederlands elftal daar last van krijgen. Hij heeft geen zin in die hele heisa”, stelt de journalist in een video van De Telegraaf.

“Maar ik zou het als trainer van PSV wel van moed vinden getuigen als hij zou zeggen: ‘Ik ben het totaal niet eens met Koeman. De manier waarop het is gegaan met Joey Veerman hoort gewoon niet thuis in de voetballerij.’ Het is eigenlijk een vorm van karaktermoord die Koeman op Veerman heeft gepleegd door te twijfelen aan zijn karakter”, vindt Driessen.

'Bosz twijfelt helemaal niet aan Veerman'

Bosz heeft ‘helemaal geen twijfels’ over het karakter van Veerman, stelt de chef sport van de krant. “Anders zou hij hem niet opstellen. Dat heeft hij eerder ook al gezegd. Dus ja, wat mij betreft is de voetballer Joey Veerman boven iedere twijfel verheven. Hij is een van de beste spelers, misschien wel dé beste speler, op de Nederlandse velden op dit moment. Zijn data zijn ook geweldig.”

“En dan gaat het dus niet om zijn voetbalkwaliteiten, maar om andere zaken. Dan denk ik: als trainer van PSV kun je hier gewoon naar voren stappen en zeggen: ‘Wat Koeman Joey Veerman flikt, dat pik ik niet.’ Maar nu lijkt het vooral een kwestie van de goede vrede bewaren, de mond houden en niets zeggen”, merkt Driessen op. “En ik denk dat dat ook anders kan.”