Marcel Brands ziet concurrentie falen: 'Ajax is beneden topclubniveau'

14 april 2026, 08:16
Marcel Brands
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Marcel Brands is in zijn nopjes met het nieuwe kampioenschap van PSV. De algemeen directeur zag de Brabantse club zich een week geleden verzekeren van de landstitel. Dat het door de slechte prestaties van de concurrentie dit seizoen zo 'makkelijk' ging, had hij niet verwacht.

"Ik moet zeggen dat ik in het begin van het seizoen de overmacht ook niet zag aankomen", zo geeft Brands eerlijk toe in een interview met Voetbal International. "We hebben ons voor een belangrijk deel gericht op de periode na de winterstop, omdat we dáár vorig seizoen veel punten verspeelden. We zijn op trainingskamp geweest, bijvoorbeeld."

Dat had effect: "Juist in die periode zijn we ver weggelopen. Ik denk dat we gedaan hebben wat we moesten doen en dat onze concurrenten gewoon heel veel hebben laten liggen. Je moet realistisch zijn: Ajax heeft ruim de helft van zijn wedstrijden in de competitie niet gewonnen, dat is beneden topclubniveau."

Een belangrijk gegeven voor PSV is het feit dat alles onder controle is binnen de club. Waar Ajax de afgelopen jaren om de haverklap trainers versleet, is er rust in Eindhoven. Brands: "Hier is het sinds 2022 rustig geworden en tot nu toe gebleven, maar de kunst is ook om dat zo te houden. Iedereen hier moet zich ervan bewust zijn dat het niet vanzelf komt en dat je er telkens weer aan moet trekken, of het nu de voetbaltak is, de commercie of de ticketing."

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

