Live voetbal 4

Kraay tipt Yuri Alberto bij Ajax, Feyenoord en PSV, maar krabbelt direct terug

12 april 2026, 11:38
Yuri Alberto van Corinthians
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van Yuri Alberto van Corinthians. De analist begrijpt niet dat Ajax, Feyenoord of PSV nog niet hebben toegeslagen voor de spits. Als Milan van Dongen de marktwaarde van Alberto noemt, krabbelt Kraay meteen terug.

Corinthians wist in de nacht van donderdag op vrijdag met 0-2 te winnen in de Copa Libertadores op bezoek bij het Argentijnse Platense. Daarbij nam Alberto de tweede treffer van de Brazilianen voor zijn rekening. De 25-jarige aanvaller is ‘een van de favorieten’ van Kraay, zo laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie. De analist vindt het tijd dat de spits een stap naar Europa gaat maken.

Artikel gaat verder onder video

“Jongens in Brazilië zijn niet superduur. Ik snap nog steeds niet dat Ajax, Feyenoord of PSV hem niet haalt”, geeft de oud-voetballer aan. Van Dongen grijpt direct in: “De laatste keer dat ik het opzocht, was zijn marktwaarde zo’n twintig miljoen.” Even later krijgt hij in zijn oor door dat Alberto nu zo’n 25 miljoen euro waard is.

Kraay krabbelt onmiddelijk terug als hij de marktwaarde van de aanvaller hoort. “Laat ik zeggen, het is best een dure speler”, aldus de analist, die direct zijn verbazing uit. “Heel vaak hoor je dat die Braziliaanse spelers… Nee, niet te betalen die jongen. Het is zo’n goede spits. Aan de bal, diepte… Laat maar gaan. Geen Ajax, Feyenoord of PSV, heb ik begrepen.”

➡️ Meer voetbalnieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • 6
  • 6
  • 7
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Yuri Alberto

SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 25 jaar (18 mrt. 2001)
Positie: A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
13
5
2025
Corinthians
14
5
2024
Corinthians
29
15
2024
Corinthians
11
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws