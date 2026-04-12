Hans Kraay junior is enorm onder de indruk van van Corinthians. De analist begrijpt niet dat Ajax, Feyenoord of PSV nog niet hebben toegeslagen voor de spits. Als Milan van Dongen de marktwaarde van Alberto noemt, krabbelt Kraay meteen terug.

Corinthians wist in de nacht van donderdag op vrijdag met 0-2 te winnen in de Copa Libertadores op bezoek bij het Argentijnse Platense. Daarbij nam Alberto de tweede treffer van de Brazilianen voor zijn rekening. De 25-jarige aanvaller is ‘een van de favorieten’ van Kraay, zo laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie. De analist vindt het tijd dat de spits een stap naar Europa gaat maken.

“Jongens in Brazilië zijn niet superduur. Ik snap nog steeds niet dat Ajax, Feyenoord of PSV hem niet haalt”, geeft de oud-voetballer aan. Van Dongen grijpt direct in: “De laatste keer dat ik het opzocht, was zijn marktwaarde zo’n twintig miljoen.” Even later krijgt hij in zijn oor door dat Alberto nu zo’n 25 miljoen euro waard is.

Kraay krabbelt onmiddelijk terug als hij de marktwaarde van de aanvaller hoort. “Laat ik zeggen, het is best een dure speler”, aldus de analist, die direct zijn verbazing uit. “Heel vaak hoor je dat die Braziliaanse spelers… Nee, niet te betalen die jongen. Het is zo’n goede spits. Aan de bal, diepte… Laat maar gaan. Geen Ajax, Feyenoord of PSV, heb ik begrepen.”