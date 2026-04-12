is er klaar voor om terug te keren bij Ajax, zo stelt Dick Lukkien in Goedemorgen Eredivisie. De verdediger speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Groningen, waar hij zich razendsnel ontwikkelt. Voor PSV-huurling geldt volgens Lukkien dat hij nog een jaartje verhuurd moet worden.

FC Groningen huurt dit seizoen met Janse en Land twee talenten van Nederlandse topclubs. Waar de centrale verdediger van Ajax dit seizoen bijna alles speelt in het hoge noorden, heeft de huurling van PSV pas sinds januari een vaste basisplaats onder Lukkien. De trainer van Groningen is zondag te gast bij Goedemorgen Eredivisie, waar hij ingaat op de ontwikkeling van de talenten.

In de talkshow krijgt de oefenmeester het dilemma voorgelegd of Janse en Land klaar zijn voor een terugkeer bij Ajax en PSV. “Eens en oneens”, antwoordt Lukkien daarop. “Tygo is een geweldige speler, maar die heeft in mijn beleving nog wel een jaartje nodig om echt een rol te kunnen spelen bij PSV”, licht hij toe. Janse vindt hij dus wel klaar voor een plek in Ajax 1. “Die maakt hele grote stappen, zeker na de winterstop. Als ik bij Ajax zou werken, zou ik hem zeker een kans geven.”

Vervolgens verschuift de aandacht weer naar Land. “Hij moet nog nadrukkelijker zijn stempel drukken in balbezit, want hij is aan de bal erg goed”, stipt Lukkien een verbeterpunt aan. “Hij heeft heel veel gevoel in de voet en kan heel goed dribbelen. Hij kan ook heel kort draaien.” De trainer geeft toe dat Land aan het begin moest wennen aan de ‘power’ van FC Groningen. “Maar daarin heeft hij ook stappen gezet, dus hij is echt op weg. Ook het spel zonder bal, zeker als hij in grote afstanden komt, zit verbetering in.”

Of Land er goed aan doet om bij FC Groningen te blijven, wil Lukkien niet zeggen. “Dan ga ik op de stoel van onze td zitten en die is goed genoeg om daar zelf iets van te vinden”, aldus de trainer. De suggestie dat het voor Lukkien zelf goed is als Land blijft, wuift de oefenmeester weg. “Zo denk ik niet. Ik ben trainer geworden om spelers te helpen en als ik zou vinden dat Tygo er echt klaar voor is, zou ik dat gewoon zeggen. Maar ik denk dat hij nog een jaar echt veel moet voetballen en die kans is bij PSV gewoon minder dan bij ons.”

'Janse beter met ruimte in de rug dan Sutalo'

Iets later in de uitzending komt Janse weer aan bod, waar Hans Kraay junior hem complimenten geeft voor zijn spel aan de bal. “Maar zonder bal is hij ook goed”, geeft Lukkien aan. “Hij speelt meestal met vijftig meter in zijn rug, maar er overkomt hem niet zo veel.” Vooral de manier van dekken verschilt met Ajax-verdediger Josip Sutalo, die met ruimte in de rug altijd kort dekt. “Dies geeft een beetje, maar daar moet hij nog wel wat in verbeteren”, stipt Lukkien aan. “Hij is op een aantal momenten net iets te gemakzuchtig. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar net niet alert genoeg. Maar over het algemeen denkt hij heel veel vooruit en komt hij dus niet in de problemen.”

Milan van Dongen vraagt vervolgens of Janse en Baas een goed duo zouden vormen, waarna Kraay onmiddellijk ‘nee’ zegt. Daar denkt Lukkien anders over. “Slimme en goede voetballers kunnen altijd goed samenspelen”, aldus de trainer van FC Groningen. “Zo kijk ik naar die twee.” Wie van de twee dan rechts in het centrum zou moeten, durft Lukkien niet te zeggen. “Daar ken ik Baas niet goed genoeg voor.”