Tina Nijkamp heeft flinke kritiek geuit op de invulling van de zondagavond op NPO 1. De publieke omroep had ervoor gekozen om de laatste aflevering in de docuserie Cruijff van 21.00 uur te verplaatsen naar 23.00 uur. De mediakenner vindt het niet respectvol naar toe.

De afgelopen vier weken werd er op zondagavond een aflevering van de documentaireserie Cruijff uitgezonden bij de NPO. De eerste drie weken was het programma telkens om 21.00 uur te zien, maar voor de laatste uitzending werd het schema omgegooid. Zondagavond was Cruijff namelijk pas om 23.00 uur te zien. Nijkamp noemt dat ‘heel pijnlijk’ en ‘totaal belachelijk’.

Artikel gaat verder onder video

“Veel te laat”, schrijft de kijkcijferexpert in een Instagram Story. Wat haar betreft was het beter geweest als Studio Voetbal, dat binnenkort van de buis verdwijnt wegens bezuinigingen, om 23.00 uur was begonnen. Nijkamp benadrukt dat het de laatste aflevering was van Cruijff. “Ok, het scoorde niet mega de afgelopen weken om 21.00 uur, maar dit verdient een legende als Cruijff niet.”

Volgens Nijkamp was het dan ook beter geweest als Cruijff was blijven staan op 21.00 uur en Studio Voetbal in plaats van om 22.00 uur een uur later was begonnen. In dat geval had Pauw & De Wit, wat zondag het tijdslot van 21.00 uur had, het gebruikelijke tijdstip van 22.00 uur kunnen behouden. “Heel rare beslissing van de NPO”, besluit Nijkamp.