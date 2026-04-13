Als het aan Kenneth Perez ligt, zit Rob Dieperink nooit meer in het VAR-hok. De analist van ESPN vindt het onvergeeflijk dat Dieperink niet ingreep tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Utrecht en Telstar (4-1). De 2-1 van Gjivai Zechiël had nooit goedgekeurd mogen worden, stelt Perez in het programma Dit was het Weekend.

Na een uur spelen kwam Tyrone Owusu in balbezit namens Telstar. Hij werd van de bal gezet door Matisse Didden, waarna FC Utrecht kon overnemen via Yoann Cathline. Die speelde Gjivai Zechiël vervolgens vrij, waarna de huurling van Feyenoord van grote afstand prachtig scoorde via de binnenkant van de paal.

De spelers van Telstar stormden vervolgens massaal op scheidsrechter Danny Makkelie af, omdat zij van mening waren dat Didden in aanloop naar het doelpunt een overtreding maakte op Owusu. In de herhaling was duidelijk te zien dat Didden Owusu vol op de enkel raakte, maar Makkelie liet gewoon doorspelen. Omdat ook VAR Dieperink niet ingreep, werd het doelpunt uiteindelijk goedgekeurd.

“Niet alleen wij, maar ook Didden zelf was er volledig van overtuigd dat het een overtreding was”, merkt Perez op. “Je herkent het wel: die verdediger had al een houding alsof hij een overtreding verwachtte en liep terug.”

El Ahmadi: 'Makkelie staat erbovenop'

“Ik vind het best wel erg, want Makkelie staat erbovenop”, vult Karim El Ahmadi aan. “Maar dat de VAR vervolgens ook niet op de lijn komt is wel echt schandalig. Als jij dit niet ziet als VAR, dan vind ik dat jij daar nooit meer mag zitten. Dit is toch zeer duidelijk boven de enkel?”

Perez reageert: “Dan kom je weer bij het punt: ga je de grote Makkelie vertellen dat hij een fout heeft gemaakt? Het is ook maar een mening van de VAR, en die zit vaak fout. Ik word zo moe van die gasten... Van scheidsrechters in het algemeen dan.”

“Het is blijkbaar retemoeilijk allemaal voor ze. Ze maken de ene na de andere fout. Het algehele niveau mag wel een stukje omhoog. Mijn frustratie zit zowel bij de VAR als bij de scheidsrechters. De VAR heeft een nog grotere verantwoordelijkheid, omdat hij er eigenlijk is om de scheidsrechter te helpen”, concludeert de oud-middenvelder.

Correia: 'Dit is een overtreding'

Na de wedstrijd werd Telstar-trainer Anthony Correia gevraagd naar de vermeende overtreding van Didden op Owusu. “Op het moment zelf had ik het niet gezien”, zei hij. “Later zag ik op de beelden dat moment van Owusu terug. Toen dacht ik: ja, dit is een overtreding.”

Correia ging kort na de 2-1 van FC Utrecht op het veld het gesprek aan met Makkelie. De oefenmeester onthulde wat de arbiter tegen hem zei. “Hij gaf als reactie: in de eerste helft had ik ook rood kunnen geven voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Toen dacht ik: aparte reactie. Maar dat moet hij zelf weten.”

Gjivai Zechiël met een prachtige treffer 🚀💫#utrtel pic.twitter.com/zQuX0kzGyt — ESPN NL (@ESPNnl) April 11, 2026