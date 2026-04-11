Anthony Correia gooit bizarre uitspraak van Danny Makkelie op straat

Anthony Correia heeft zaterdag na FC Utrecht - Telstar (4-1) een boekje opengedaan over scheidsrechter Danny Makkelie. Laatstgenoemde vertolkte een hoofdrol in de tweede helft bij de 2-1 van FC Utrecht.

In de 61ste minuut van de wedstrijd kwam Tyrone Owusu in balbezit namens Telstar. Hij werd van de bal gezet door Matisse Didden, waarna FC Utrecht kon overnemen via Yoann Cathline. Die speelde Gjivai Zechiël vervolgens vrij, waarna de huurling van Feyenoord van grote afstand prachtig scoorde via de binnenkant van de paal.

De spelers van Telstar stormden vervolgens massaal op Makkelie af, omdat zij van mening waren dat Didden in aanloop naar het doelpunt een overtreding maakte op Owusu. In de herhaling was duidelijk te zien dat Didden Owusu vol op de enkel raakte, maar Makkelie liet gewoon doorspelen. Omdat ook VAR Rob Dieperink niet ingreep, werd het doelpunt uiteindelijk goedgekeurd.

“De keuze van de scheidsrechter bij de 2-1 deed wel pijn bij de jongens”, vertelt Correia na afloop voor de camera van ESPN. “Ik heb ze aangegeven dat we niet van scheidsrechters gaan winnen en dat we toch door moeten gaan. Ik vind dat ze er tot het einde alles aan hebben gedaan om er wat van te maken, maar zeker na de 2-1 was Utrecht ons te machtig.”

“Op het moment zelf had ik het niet gezien”, vervolgt Correia over de vermeende overtreding van Didden op Owusu. “Later zag ik op de beelden dat moment van Owusu terug. Toen dacht ik: ja, dit is een overtreding.”

Correia ging kort na de 2-1 van FC Utrecht op het veld het gesprek aan met Makkelie. De oefenmeester onthult wat de arbiter tegen hem zei. “Hij gaf als reactie: in de eerste helft had ik ook rood kunnen geven voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Toen dacht ik: aparte reactie. Maar dat moet hij zelf weten.”

“Ik kan er nog duizend keer naar kijken…”, vervolgt Correia, die niets wil afdoen aan het doelpunt van Zechiël. “Eerlijk is eerlijk: Zechiël schiet hem prachtig binnen. Zwaar applaus. Hij schiet hem geweldig binnen. Dat dit zover mag komen: dan wordt het lastig. Ik vind niet dat we onszelf dan moeten verliezen en het niveau zo naar beneden moeten halen. Maar het is wel echt zuur.”

“Weet je wat grappig is? Ik vind altijd dat we onverstoorbaar moeten spelen en dat we niet op scheidsrechters in moeten gaan”, gaat de trainer van Telstar verder. “Maar ik heb net na de wedstrijd wel even tegen de jongens gezegd: misschien moeten we wat meer reageren op scheidsrechters. Dat zeg ik voor het eerst dit seizoen tegen mijn ploeg. Maar ik denk dat het wel nodig is om in de Eredivisie te blijven, dat we ook theater maken. Hoe raar dat ook klinkt, ik moet het toch zeggen.”

“Ik vind het heel erg dat ik het moet zeggen, maar blijkbaar is dat de modus. Die creëren wij niet. We hebben nu dertig wedstrijden onverstoorbaar gespeeld. We hebben op geen enkele beslissing gereageerd als team. Nu moeten we misschien voor onszelf gaan opstaan en de scheidsrechters een handje helpen. Maar hé, daardoor hebben we niet verloren, want Utrecht was gewoon een maatje groter in de tweede helft. Laten we dat ook vooropstellen”, besluit Correia sportief.