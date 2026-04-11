Zwaar geïrriteerde Ron Jans sneert live naar ESPN: ‘Dit is niet netjes’

11 april 2026, 16:28
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ron Jans vindt de rol van de media in het hedendaagse voetbal ontzettend irritant, zo maakt hij duidelijk in het ESPN-interview voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Utrecht en Telstar. Aanleiding daarvoor is de vraag van Leo Oldenburger over zijn gesprek met Anthony Correia tijdens de warming-up.

Vrijdagavond werd bekend dat FC Utrecht en Correia een ‘akkoord op hoofdlijnen’ hebben bereikt. De succestrainer van Telstar lijkt zodoende de opvolger te worden van de vertrekkende Jans. Toevallig komen beide trainers elkaar een dag later tegen bij FC Utrecht – Telstar. In de voorbeschouwing legde ESPN het onderonsje tussen Correia en Jans vast.

“Heb je het net nog met Correia over FC Utrecht gehad?”, vraagt verslaggever Leo Oldenburger met een knipoog tijdens het ESPN-interview met Jans. De oefenmeester van de Domstedelingen reageert fel: “Nee, nee. Jullie zijn zó vervelend. Jullie luisteren overal mee. Ik heb geen zin om mijn hand voor mijn mond te houden of niks te zeggen.”

Jans gaat verder: “Het is soms vervelend dat je voelt dat zulke gesprekken een momentje worden. Net als vorige week met Peter Bosz. Dat vind ik niet netjes, maar het hoort erbij”, aldus Jans, die de desk uiteindelijk wel met een glimlach verlaat.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Heerenveen
29
6
44
8
Sparta
29
-12
42
9
Utrecht
29
10
41
10
Groningen
29
5
41
11
Go Ahead
29
5
35

