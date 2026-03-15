Ron Jans snauwt aanvoerder Mike van der Hoorn af: ‘Hele domme opmerking’

FC Utrecht heeft de weg naar boven gevonden in de Eredivisie. Het team van trainer Ron Jans won zondagmiddag knap met 0-2 van FC Twente en staat inmiddels achtste op de ranglijst. In hoeverre is de opmars van FC Utrecht te danken aan de winterse komst van ? Jans en zijn aanvoerder worden het er na de wedstrijd in Enschede niet over eens.

Alarcón maakte in de winterse transferperiode op huurbasis de overstap van FC Porto naar FC Utrecht. De Spaanse rechtsbuiten is uitstekend op dreef: hij was in acht competitiewedstrijden goed voor drie doelpunten en één assist. Tegen FC Twente nam hij zondag de 0-2 voor zijn rekening.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb wel genoten van onze rechtsbuiten vandaag”, vertelt Van der Hoorn na afloop van de wedstrijd bij ESPN over Alarcón. “Hij heeft ons wel een beetje uit de crisistijd geholpen. Hij heeft geweldige kwaliteiten. Voor de wedstrijd zei hij al: ik ga een goal maken en een assist geven. Dus hij kan het ook nog plannen.”

Jans wordt even later geconfronteerd met de woorden van Van der Hoorn over Alarcón. De oefenmeester wil de opmars van FC Utrecht niet louter ophangen aan de komst van de 21-jarige dribbelaar. “Nou, dat is een heel domme opmerking”, zegt Jans.

“Hij is echt één van de redenen, samen met de nieuwe spelers die ons nieuwe kwaliteit en energie hebben gegeven”, vervolgt de trainer. “Maar we hebben het net met de staf even opgenoemd: we hebben niet meer donderdag Europees voetbal, hoeven niet meer te vliegen en te rennen en hebben geen last meer van vermoeidheid en blessures. Blessures zijn er wel, maar die kunnen we nu opvangen, het is niet op één positie. Dus het is niet één ding. Maar dat we blij zijn met Ángel, dat is ook hartstikke duidelijk.”

Ron Jans is niet blij met de woorden van Mike van der Hoorn over uitblinker Ángel Alarcón:



— ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2026