Kijkers verbijsterd door uitspraken van woeste Ron Jans tegen Shona Shukrula

Kijkers van Studio Voetbal zijn verbijsterd om wat Ron Jans zondagmiddag aan het begin van de tweede helft van Excelsior - FC Utrecht (5-0) zei tegen vierde official Shona Shukrula. De hoofdtrainer van FC Utrecht kon zich overduidelijk niet vinden in de rode kaart die verdediger Matisse Didde in de eerste helft kreeg.

FC Utrecht beleefde zondag een horrormiddag op bezoek bij Excelsior. Noah Naujoks bracht de Kralingers na elf minuten voetballen op voorsprong, waarna FC Utrecht na een halfuur met tien man kwam te staan door tweemaal geel voor Didden.

Artikel gaat verder onder video

Didden kreeg zijn eerste gele kaart van de middag in de 29ste minuut. Hij trok directe tegenstander Gyan de Regt bij een bal in de diepte aan diens broekje, waarna scheidsrechter Sander van der Eijk niet anders kon dan de centrumverdediger van FC Utrecht geel geven.

Twee minuten later werd Didden opnieuw op de bon geslingerd, ditmaal na een hoge tackle op het scheenbeen van opnieuw De Regt. Daarna werd FC Utrecht naar de slachtbank geleid door Excelsior. Door doelpunten van Derensili Sanches Fernandes (twee), Irakli Yegoian en Lennard Hartjes stond er na negentig minuten een 5-0 stand op het scorebord.

In de samenvatting van de NOS was zondagavond te zien hoe Jans zich aan het begin van de tweede helft meldde bij vierde official Shukrula: “Ja, hallo. Lekker twee keer, makkelijk eraf sturen”, riep de oefenmeester. Jans werd door de grensrechter tot kalmte bedaard, waarna de coach verongelijkt zei: “Ik mag niks zeggen, hè.”

De opmerking van Jans tegen Shukrula zorgt voor verbijstering bij kijkers thuis. “Hoor ik Ron Jans nu roepen "Lekker makkelijk gegeven die twee gele kaarten" voor zijn speler Didden? Er is veel te zeggen over het niveau van de Nederlandse arbitrage maar deze twee kaarten zijn toch schoolvoorbeelden?”, schrijft oud-topscheidsrechter Mario van der Ende op X. Een volger van Van der Ende is het daar volledig mee eens: “100% logische gele kaarten.”