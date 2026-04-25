Feyenoord-fans vol ongeloof: hierom krijgt Vaessen géén rode kaart

25 april 2026, 17:06
Danny Makkelie wijst naar de stip bij Feyenoord - FC Groningen
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Etienne Vaessen is zaterdagmiddag, tot verbazing van veel televisiekijkers, ontsnapt aan een directe rode kaart in het duel tegen Feyenoord. De doelman van FC Groningen gaf een penalty weg na een overtreding op Jordan Bos, maar kwam ermee weg met geel. Dit is waarom.

Feyenoord kende een uitstekende start tegen FC Groningen en kwam via een fraaie treffer van Bos al snel op 1-0. Diezelfde Bos speelde een sleutelrol bij de 2-0, toen hij de diepte in werd gestuurd door doelman Timon Wellenreuther. De linksback was zijn directe tegenstander veel te snel af en drong uiteindelijk de zestien binnen.

In het strafschopgebied kwam Vaessen ver zijn doel uit, waarna hij Bos onderuit schoffelde. Scheidsrechter Danny Makkelie wees naar de stip en trok een gele kaart voor de Groningen-doelman. Volgens veel kijkers had de keeper gestraft moeten worden met rood.

De reden dat Vaessen geen rood kreeg, heeft te maken met de triple punishment-regel. Als een speler een directe scoringskans wordt ontnomen terwijl de tegenstander een poging doet om de bal te spelen, wordt de situatie niet afgedaan met een directe rode kaart. Makkelie beoordeelde de actie van Vaessen dus als een actie om de bal te spelen.

Net als vorige wedstrijd tegen NEC, is er dus het nodige te doen om een niet-gegeven rode kaart bij Feyenoord. Robin van Persie meldde zich ook dit keer met protest bij de vierde man, Richard Martens.

Lees ook:
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • Gisteren, 08:11
  • Gisteren, 08:11
  • 8
NAC Breda

Woerts: ‘Feyenoord, Ajax en FC Twente willen zich bij rechtszaak NAC voegen’

  • di 21 april, 09:53
  • 21 apr. 09:53
  • 19
Dennis te Kloese

Officieel: Te Kloese vertrekt per 1 juli bij Feyenoord

  • do 23 april, 13:55
  • 23 apr. 13:55
  • 8
Etienne Vaessen

Etienne Vaessen
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
25
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

