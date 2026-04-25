is zaterdagmiddag, tot verbazing van veel televisiekijkers, ontsnapt aan een directe rode kaart in het duel tegen Feyenoord. De doelman van FC Groningen gaf een penalty weg na een overtreding op Jordan Bos, maar kwam ermee weg met geel. Dit is waarom.

Feyenoord kende een uitstekende start tegen FC Groningen en kwam via een fraaie treffer van Bos al snel op 1-0. Diezelfde Bos speelde een sleutelrol bij de 2-0, toen hij de diepte in werd gestuurd door doelman Timon Wellenreuther. De linksback was zijn directe tegenstander veel te snel af en drong uiteindelijk de zestien binnen.

In het strafschopgebied kwam Vaessen ver zijn doel uit, waarna hij Bos onderuit schoffelde. Scheidsrechter Danny Makkelie wees naar de stip en trok een gele kaart voor de Groningen-doelman. Volgens veel kijkers had de keeper gestraft moeten worden met rood.

De reden dat Vaessen geen rood kreeg, heeft te maken met de triple punishment-regel. Als een speler een directe scoringskans wordt ontnomen terwijl de tegenstander een poging doet om de bal te spelen, wordt de situatie niet afgedaan met een directe rode kaart. Makkelie beoordeelde de actie van Vaessen dus als een actie om de bal te spelen.

Net als vorige wedstrijd tegen NEC, is er dus het nodige te doen om een niet-gegeven rode kaart bij Feyenoord. Robin van Persie meldde zich ook dit keer met protest bij de vierde man, Richard Martens.