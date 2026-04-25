Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Toon van Bodegom. De voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord is volgens het gezicht van Vandaag Inside alleen maar bezig met zijn eigen belangen, niet de belangen van Feyenoord.

De supporters van Feyenoord hebben zich de afgelopen maanden meermaals uitgesproken tegen de clubleiding. Onder meer Dennis te Kloese, Sjaak Troost en Van Bodegom moesten volgens Het Legioen het veld ruimen. Waar Troost in februari de deur achter zich dichttrok in De Kuip, volgde donderdag het nieuws dat Te Kloese na het huidige seizoen vertrekt. Van Bodegom lijkt echter niet te denken aan opstappen.

“Allerlei mensen gaan weg en dat kan wel eens heel verfrissend werken”, aldus Derksen bij Vandaag Inside. De situatie rondom Van Bodegom vindt de oud-voetballer echter ‘schandelijk’. “Hij heeft een hekel aan Robert Eenhoorn, dat is de gedroomde kandidaat”, doelt hij op de vacature voor algemeen directeur. “Het is helemaal niet relevant aan wie die meneer een hekel heeft. Als ze het er binnen de club over eens zijn dat Eenhoorn de juiste man is, moeten ze hem halen.”

Volgens Derksen heeft Van Bodegom niet het beste voor met de club. “Hij is alleen maar druk om een derde termijn, vier jaar lang nog, de raad van commissarissen te mogen leiden. Aan Van Bodegom heeft die club niet zo veel, maar aan Eenhoorn waarschijnlijk wel.” De Snor vindt het niet realistisch dat de president-commissaris nog langer in De Kuip wil blijven. “Als je zo’n baan aanneemt, weet je dat het na twee jaar weg is”, aldus Derksen, die de vergelijking trekt met de Amerikaanse president Donald Trump. “Die wil ook nog een termijn erbij. Maar je staat voor lul, want je bent gewoon geil aan je zetel”, besluit hij.