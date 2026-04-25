Van Bodegom vergeleken met Trump: ‘Feyenoord heeft niets aan hem’

25 april 2026, 12:27
Toon van Bodegom van Feyenoord
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Toon van Bodegom. De voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord is volgens het gezicht van Vandaag Inside alleen maar bezig met zijn eigen belangen, niet de belangen van Feyenoord.

De supporters van Feyenoord hebben zich de afgelopen maanden meermaals uitgesproken tegen de clubleiding. Onder meer Dennis te Kloese, Sjaak Troost en Van Bodegom moesten volgens Het Legioen het veld ruimen. Waar Troost in februari de deur achter zich dichttrok in De Kuip, volgde donderdag het nieuws dat Te Kloese na het huidige seizoen vertrekt. Van Bodegom lijkt echter niet te denken aan opstappen.

“Allerlei mensen gaan weg en dat kan wel eens heel verfrissend werken”, aldus Derksen bij Vandaag Inside. De situatie rondom Van Bodegom vindt de oud-voetballer echter ‘schandelijk’. “Hij heeft een hekel aan Robert Eenhoorn, dat is de gedroomde kandidaat”, doelt hij op de vacature voor algemeen directeur. “Het is helemaal niet relevant aan wie die meneer een hekel heeft. Als ze het er binnen de club over eens zijn dat Eenhoorn de juiste man is, moeten ze hem halen.”

Volgens Derksen heeft Van Bodegom niet het beste voor met de club. “Hij is alleen maar druk om een derde termijn, vier jaar lang nog, de raad van commissarissen te mogen leiden. Aan Van Bodegom heeft die club niet zo veel, maar aan Eenhoorn waarschijnlijk wel.” De Snor vindt het niet realistisch dat de president-commissaris nog langer in De Kuip wil blijven. “Als je zo’n baan aanneemt, weet je dat het na twee jaar weg is”, aldus Derksen, die de vergelijking trekt met de Amerikaanse president Donald Trump. “Die wil ook nog een termijn erbij. Maar je staat voor lul, want je bent gewoon geil aan je zetel”, besluit hij.

12deman
921 Reacties
300 Dagen lid
778 Likes
12deman
Kameraden, Snor lult vaak uit zijn nek. Nu niet Eenhoorn Huybrerts erin Ton nokken, geen nieuwe termijn!

boyke
1.245 Reacties
1.112 Dagen lid
6.131 Likes
boyke
Dat is dan een kwestie dat het legioen zich eens goed gaat keren tegen de plakjanus van BodeGOM die in zijn achternaam geen gom heet maar plaklijm. Die man hoort niet bij Feyenoord thuis en maakt de club kapot puur uit eigen belang. Geen inbreng, Geen overzicht, Geen voetbalkennis, geen zakenman helemaal een nietsnu. Niets heeft die man in huis om een club als Feyenoord te beheren. Dat hij zijn termijnen erop heeft zitten is mooi geweest maar de engnek wil de statuten aanpassen om nog eens een termijn extra, tegen de statuten in, kan blijven zitten met nietsdoen en zeggen kijk ik ben het hoofd. Ja de kop van jut is hij. . Hopende dat daar niemand in mee gaat en in trapt in een statutenwijziging en hem niet via de voordeur nog achterdeur eruit te smijten maar weg te jagen.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

