Ayyoub Bouaddi (18) kan deze zomer de overstap maken naar de absolute Europese top. Sacha Tavolieri meldde eerder deze week al dat Arsenal hem op de voet volgt, terwijl volgens Fabrizio Romano ook Liverpool en Paris Saint-Germain interesse hebben. De jongeling maakte indruk in de eerste WK-wedstrijd van Marokko tegen Brazilië (1-1).

Bouaddi stond in de nacht van zaterdag op zondag in de basis bij Marokko in de WK-wedstrijd tegen Brazilië en maakte daarin veel indruk. De achttienjarige middenvelder van Lille OSC stond de hele wedstrijd op het veld en wist daarin liefst zestig succesvolle passes te verzenden. Al voor zijn WK-debuut meldde Tavolieri via het Zwitserse Sky Sport dat Arsenal interesse heeft in het toptalent.

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De Engelse kampioen is echter niet de enige Europese topclub met interesse in Bouaddi, stelt Romano in een video op YouTube. “Lille weet heel goed wat er gaat gebeuren. Topclubs zullen zich melden voor Bouaddi”, aldus de transferexpert. “PSG is dol op Bouaddi en volgt hem al lange tijd.” Ook Liverpool wordt door Romano bij naam genoemd als geïnteresseerde club.

De journalist verwacht echter dat het daar niet bij zal blijven. “Nu hij op het WK schittert en tegen Brazilië heeft laten zien wat hij kan, zullen waarschijnlijk nog meer clubs zich melden”, zo stelt Romano. Bouaddi doorliep zijn jeugdopleiding bij Lille en maakt al ruim twee seizoenen onderdeel uit van het eerste elftal. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde de middenvelder al 96 keer voor Lille. Daarin scoorde hij nog niet, maar gaf hij wel vier assists.