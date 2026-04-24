Contactverbod: spelers mogen Luciano Valente niet appen

Dick Lukkien wil niet dat de spelers van FC Groningen contact opnemen met in de aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Volgens de trainer heeft Valente voorafgaand aan de vorige ontmoeting gevoelige informatie losgepeuterd bij zijn oude ploeggenoten van Groningen.

"Ik heb mijn spelers verboden om met hem contact te hebben. Zeker geen radiostilte, maar het is ook wel lekker als je een plannetje hebt dat niet uitlekt", wordt Lukkien geciteerd door Voetbal International. "Vorige keer trok Luciano namelijk een enorm rookgordijn op."

Lukkien verwijst naar het vorige duel tussen Groningen en Feyenoord, op 28 september. De Rotterdammers wonnen toen met 0-1. "Hij zou zelf niet gaan spelen en hij had allemaal info ontfutseld over hoe wij zouden gaan voetballen. Dat was natuurlijk niet slim, ik hoop dat de jongens dat nu beter hebben gedaan."

"Ik ben blij om hem weer te zien en ik gun hem een mooie wedstrijd, maar ik hoop dat hij ons kan feliciteren na afloop", maakt Lukkien duidelijk.

Voor Groningen staat bovendien nog voldoende op het spel. De nummer negen van de Eredivisie wil zich plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. "Ik hoop dat we het seizoen met twee wedstrijden kunnen verlengen. Ik heb er een goed gevoel over. We voetballen goed, er is een goede energie in de groep. De jongens kijken ernaar uit."