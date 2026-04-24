Live voetbal 12

Contactverbod: spelers mogen Luciano Valente niet appen

24 april 2026, 19:34
Luciano Valente
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Dick Lukkien wil niet dat de spelers van FC Groningen contact opnemen met Luciano Valente in de aanloop naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Volgens de trainer heeft Valente voorafgaand aan de vorige ontmoeting gevoelige informatie losgepeuterd bij zijn oude ploeggenoten van Groningen.

"Ik heb mijn spelers verboden om met hem contact te hebben. Zeker geen radiostilte, maar het is ook wel lekker als je een plannetje hebt dat niet uitlekt", wordt Lukkien geciteerd door Voetbal International. "Vorige keer trok Luciano namelijk een enorm rookgordijn op."

Artikel gaat verder onder video

Lukkien verwijst naar het vorige duel tussen Groningen en Feyenoord, op 28 september. De Rotterdammers wonnen toen met 0-1. "Hij zou zelf niet gaan spelen en hij had allemaal info ontfutseld over hoe wij zouden gaan voetballen. Dat was natuurlijk niet slim, ik hoop dat de jongens dat nu beter hebben gedaan."

"Ik ben blij om hem weer te zien en ik gun hem een mooie wedstrijd, maar ik hoop dat hij ons kan feliciteren na afloop", maakt Lukkien duidelijk.

Voor Groningen staat bovendien nog voldoende op het spel. De nummer negen van de Eredivisie wil zich plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. "Ik hoop dat we het seizoen met twee wedstrijden kunnen verlengen. Ik heb er een goed gevoel over. We voetballen goed, er is een goede energie in de groep. De jongens kijken ernaar uit."

Wat verwacht jij van Feyenoord - FC Groningen?

Laden...
27 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Groningen

Feyenoord
16:30
FC Groningen
Wordt gespeeld op 25 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
28
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws