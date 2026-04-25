De vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen FC Groningen

25 april 2026, 10:08
Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen FC Groningen. Robin van Persie ziet weer enkele spelers terugkeren bij de wedstrijdselectie, maar zal ze naar verwachting voorzichtig brengen. Waarschijnlijk voert de trainer twee wijzigingen door ten opzichte van het uitduel met NEC (1-1).

Van Persie maakte vrijdag bekend dat Jakub Moder de rest van het seizoen is uitgeschakeld, waardoor het vaste middenveld bestaande uit Oussama Targhalline, Luciano Valente en de Pool uit elkaar valt. De eerste twee zullen hun posities tegen FC Groningen naar alle waarschijnlijkheid gewoon behouden. Als meest vooruitgeschoven middenvelder kiest Van Persie waarschijnlijk voor Tobias van den Elshout, die twee weken geleden bij NEC zijn basisdebuut maakte op de linkerflank. Zijn natuurlijke positie is echter als aanvallende middenvelder, waar hij zich zaterdag waarschijnlijk mag laten zien.

Dat betekent dat er op de linkervleugel weer een plekje vrijkomt. Daar kiest Van Persie waarschijnlijk voor Raheem Sterling, over wie hij zich op de persconferentie nog lovend uitliet. De Engelsman bleef in Nijmegen negentig minuten op de bank, maar zal zaterdag naar verwachting in de aanval staan naast Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda.

In de achterhoede kreeg Van Persie er deze week weer wat smaken bij. Zo keert Jordan Bos terug in de wedstrijdselectie en zal hij waarschijnlijk direct aan de aftrap verschijnen. Ook is Givairo Read terug en hij zou in de basis kunnen starten, zo liet Van Persie vrijdag weten. De verwachting is echter dat de trainer dit keer wél voorzichtig gaat zijn met de jonge rechtsback, waardoor Mats Deijl vooralsnog zijn plek in het elftal behoudt. Het centrum zal vermoedelijk weer bestaan uit Tsuyoshi Watanabe en Thijs Kraaijeveld, die Gernot Trauner op de bank houdt. Achter hen verdedigt aanvoerder Timon Wellenreuther normaal gesproken het doel.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Valente, Van den Elshout; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.

Feyenoord - Groningen

Feyenoord
16:30
FC Groningen
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

