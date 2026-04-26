Ron Jans is woest om laatste training FC Utrecht en gooit eigen spelers voor de bus

26 april 2026, 18:46
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Ron Jans heeft zondag na de 5-0 nederlaag van FC Utrecht bij Excelsior uitgehaald naar zijn eigen spelers. De hoofdtrainer van de Domstedelingen doet op een persconferentie een boekje open over het gedrag van een aantal spelers op de laatste training.

FC Utrecht beleefde zondag een horrormiddag op bezoek bij Excelsior. Noah Naujoks bracht de Kralingers na elf minuten voetballen op voorsprong, waarna FC Utrecht na een halfuur met tien man kwam te staan door tweemaal geel voor verdediger Matisse Didden.

Daarna werd FC Utrecht naar de slachtbank geleid door Excelsior. Door doelpunten van Derensili Sanches Fernandes (twee), Irakli Yegoian en Lennard Hartjes stond er na negentig minuten een 5-0 stand op het scorebord.

Jans schrok van wat zijn elftal liet zien tegen Excelsior, maar helemaal uit de lucht kwam het verlies niet vallen. “Gisteren op de training lieten wat jongens het een beetje lopen en daar heb ik ze op aangesproken”, zegt de oefenmeester, die bezig is aan zijn laatste weken als coach van FC Utrecht.

“Maar dat verwacht je in een wedstrijd echt niet”, vervolgt Jans, geciteerd door Voetbal International. “Het gaat goed, het is lekker weer, de tegenstander staat lager... Wij waren op alle fronten niet scherp. Als je zo speelt moeten ook een aantal mensen opstaan en dat gebeurde niet.”

“Zo kun je niet duelleren, drukzetten, verdedigen noem maar op”, is de ervaren trainer hard voor zijn spelers. “We speelden alleen maar op buitenspel in plaats van te dekken. Helemaal niet de afspraak. De uitslag kunnen we weinig op aanmerken.”

