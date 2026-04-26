heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar het buitenland, zo vertelt hij tegenover ESPN. De derde doelman van sc Heerenveen wil graag weer speelminuten maken, maar denkt dat zijn toekomst niet in Nederland ligt, mede dankzij zijn ‘stempel’.

Noppert kent uiteraard een opvallende carrière. Na enkele goede seizoenen bij Go Ahead Eagles en Heerenveen riep Louis van Gaal de goalie op voor Oranje. Tot ieders verbazing gaf de oud-bondscoach hem zelfs een basisplaats op het WK in Qatar. Noppert hield zich uitstekend staande en keepte een goed toernooi, maar raakte na zijn terugkeer in Friesland uit vorm. Dit seizoen startte hij nog als eerste keus, maar inmiddels moet hij genoegen nemen met een rol als derde doelman, achter Bernt Klaverboer en Nordin Bakker.

In de zomer van 2027 loopt het contract van De Toren van Joure af, maar misschien vertrekt Noppert al eerder uit het Abe Lenstra Stadion. Hij mikt op een avontuur in het buitenland. “In Nederland heb je een bepaald stempeltje en heeft iedereen een mening over je, dat is prima. Dat heb ik in aanloop naar het WK ook ervaren”, begint de boomlange keeper.

“Daarom denk ik dat het een mooie stap is om naar het buitenland te gaan. Ik heb een jong gezin en een vrouw, dus het moet wel een land zijn waar zij ook goed uit de voeten kunnen en waar je zeker bent van je centjes. Waar het mag zijn, weet ik niet. Ik denk niet dat iedere club staat te springen om Andries Noppert, maar je weet het niet. Het moet kloppen, er zal vast nog een club zijn die ervoor openstaat”, vervolgt hij.

“Ik zit nu in een dalletje, maar er komt misschien wel weer een piek aan. In het voetbal weet je het nooit, je moet gewoon kijken wat er komt. Zo heb ik het altijd gedaan, en het is altijd goedgekomen. Zo doe ik het nu weer”, sluit de Heerenveen-clubman af.