Mond van Andries Noppert viel open van verbazing tijdens vlucht naar Qatar

Voor was zijn deelname aan het WK 2022 een geheel nieuwe ervaring. De doelman debuteerde op het hoofdtoernooi en keepte in alle wedstrijden die Oranje speelde. Op sommige vlakken merkte Noppert dat hij een vreemde eend in de bijt was.

Noppert, die zich in september 2022 voor het eerst bij Oranje meldde, denkt dat zijn ploeggenoten hun bedenkingen hadden. "Ik ben een beetje een rare snuiter. Maar ik bleef wel mezelf en volgens mij werd dat gewaardeerd”, blikt de keeper van sc Heerenveen terug in een interview met NU.nl. “Ik voelde me snel op mijn gemak, ook op het trainingsveld. Bij de eerste trainingspartij schoot wel door mijn hoofd: moet ik nu echt de grote Virgil van Dijk gaan coachen? Ik ben het maar gewoon gaan doen. Het werd snel normaal."

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Noppert haalt een herinnering op aan de vlucht met Oranje naar Qatar. “Ik was gewend om dubbelgevouwen in mijn vliegtuigstoel te zitten, maar ineens had ik alle ruimte voor mijn benen. Ze vroegen nog net niet of ik een pyjama wilde hebben om lekker te gaan slapen. Niks was te gek.”

Op een vrije avond in Qatar gingen zo’n tien spelers van Oranje naar een luxe sushirestaurant in Doha. “Daar hadden ze sushi waar je doorheen kon kijken. Bizar, had ik nog nooit gezien. En blijkbaar ook heel dure wijn. Prima, maar ik proef het verschil niet met een goedkoop wijntje. Dat smaakt mij ook”, zegt Noppert.

Virgil van Dijk schiet te hulp

Toen de rekening kwam, speelden de spelers een spel om de rekening te betalen. Noppert was de ongelukkige en kreeg de rekening van 6000 euro gepresenteerd: voor zijn collega’s een peulenschil, voor hem een fors bedrag. Vincent Janssen en Virgil van Dijk voelden dat aan en schoten te hulp, waardoor de rekening door drieën werd gedeeld.

Het was niet de enige keer dat Van Dijk hem te hulp schoot. Toen Noppert in de WK-wedstrijd tegen Senegal debuteerde, was de aanvoerder er ook voor hem. "Virgil zei: 'Speel die bal gewoon naar mij, dan komt het goed.' Zo werd het makkelijk voor me. En wat denk je van Frenkie? Als ik een slechte bal op Frenkie gaf, dan dacht iedereen dat het een goede bal was. Want Frenkie is zo goed, die maakte er alsnog wat moois van. Hoe hoger je voetbalt, hoe makkelijker het wordt. Er hangen allemaal touwtjes. Je hoeft alleen maar aan zo'n touwtje te trekken en je gaat al omhoog.”

Bij Heerenveen was dat anders. “Maar de verwachting was wel dat ik net zo goed zou zijn als op het WK. Hoe dan? Er was geen Van Dijk meer bij wie ik elke bal kon inleveren. Maar als ik een fout maakte, dan was het ineens veel groter nieuws dan vóór het WK." Noppert maakte de nodige fouten en raakte zijn basisplek bij Heerenveen uiteindelijk kwijt.