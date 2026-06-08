Van Marwijk blikt terug op 2010: ‘Met fitte Robben waren we wereldkampioen geworden’

Oud-bondscoach Bert van Marwijk baalt nog altijd van de verloren WK-finale van 2010. In gesprek met de regionale omroep L1 vertelt hij dat Oranje volgens hem wereldkampioen was geworden als Arjen Robben volledig fit was geweest.

Robben begon dat WK met een hamstringblessure. Hoewel hij snel herstelde, was hij in de finale tegen Spanje niet honderd procent fit. "Als hij zo fit was geweest als vier jaar later in 2014, waren we wereldkampioen geworden", aldus Van Marwijk. Nederland verloor de eindstrijd uiteindelijk na verlenging met 1-0 van Spanje. Robben kon tweemaal af op Iker Casillas, maar wist beide momenten niet te verzilveren.

Weinig vertrouwen vooraf

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Van Marwijk herinnert zich dat de verwachtingen voorafgaand aan het WK laag waren. "Toen ik werd voorgesteld, kreeg ik direct te horen dat we niks te zoeken hadden op het WK", vertelt hij. "Edwin van der Sar was gestopt, Maarten Stekelenburg zat op de bank bij Ajax, we hadden geen rechtsback en het centrale duo Joris Mathijsen en John Heitinga werd te traag en te oud bevonden. Met zo'n verdediging kon je geen wereldkampioen worden, zeiden ze."

Toch bleef Van Marwijk overtuigd van de kansen van Oranje. "Als je er zelf niet in gelooft en je zegt het puur om te prikkelen, dan hebben die jongens dat meteen in de gaten. Ik was er echt van overtuigd. Nederland heeft historisch gezien altijd bewezen van toplanden te kunnen winnen. We moesten het alleen een langere periode volhouden."

Biddende bondscoach

Pas na het toernooi realiseerde Van Marwijk zich hoe dicht Nederland daadwerkelijk bij de wereldtitel was geweest. "Thuis heb ik de wedstrijd samen met een journalist teruggekeken. Tijdens de finale dacht ik dat Spanje veel beter was, maar op tv zag ik dat het verschil heel klein was. Toen werd de teleurstelling alleen maar groter."

Later sprak hij in Madrid met de Spaanse bondscoach Vicente del Bosque. Die deed volgens Van Marwijk een opvallende onthulling. "Del Bosque zei dat hij zo bang voor ons was, dat hij op de bank zat te bidden om penalty's. Als je dan hoort dat het grote Spanje zo bang voor je was, maakt dat de pijn eigenlijk alleen maar erger."

Nieuwe kans op het WK 2026

De verloren finale van 2010 blijft een pijnlijk hoofdstuk in de Nederlandse voetbalgeschiedenis, maar inmiddels staat er een nieuw WK voor de deur. Onder leiding van Ronald Koeman begint het Nederlands elftal op 14 juni aan het WK 2026 met een groepswedstrijd tegen Japan.