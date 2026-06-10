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Noppert openhartig over onzekerheid bij Oranje

10 juni 2026, 17:43
Andries Noppert op het WK 2022
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Andries Noppert heeft in een terugblik op het WK in Qatar toegegeven dat hij in aanloop naar zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal flink twijfelde of hij wel bij de selectie zou passen. De doelman groeide tijdens het toernooi in 2022 verrassend uit tot de onbetwiste eerste keus onder de lat. In gesprek met De Telegraaf blikt hij terug op de periode waarin zijn interlandcarrière een onverwachte vlucht nam.

Het eerste contact met de nationale ploeg voelde voor hem allesbehalve vanzelfsprekend. Hoewel de Fries wist dat hij goed presteerde in de Eredivisie, kwam de uitnodiging van de bondscoach als een totale verrassing. "Hier begint het avontuur. Ik wist wel dat ik goed bezig was bij Heerenveen, maar het Nederlands elftal? Dat had ik nooit verwacht", vertelt Noppert. Tijdens de rit naar het trainingskamp sloeg de onzekerheid echter genadeloos toe. "In de auto dacht ik opeens: wil ik dit? Pas ik hier wel tussen?", aldus de keeper. Hij verwachtte medespelers aan te treffen met zonnebrillen en hoge hoeden, maar dat vooroordeel bleek in de praktijk volledig ongegrond. "Dat ben ik niet. Maar mijn beeld klopte niet. Totaal niet zelfs", stelt hij. "Het waren stuk voor stuk leuke gasten. Ik kon mezelf zijn en had al snel door dat dat juist goed werkte."

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Tijdens de eerste training in Zeist stond hij plotseling op het veld met ervaren krachten als aanvoerder Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. De zenuwen speelden de doelman gedurende de voorbereiding slechts één keer parten. "Ik was één keer gespannen, vlak voor het eerste positiespelletje. Ik dacht: mijn zwakte wordt hier misschien blootgelegd. Maar het ging juist heel goed", blikt Noppert terug. Die opluchting maakte al snel plaats voor een absoluut droomscenario. Een dag voor de eerste groepswedstrijd tegen Senegal kreeg hij officieel te horen dat hij onder de lat zou starten. "Toen ik dat hoorde was ik verbaasd, maar ook trots. Dit had ik nooit verwacht", vertelt hij.

De enorme media-aandacht rondom zijn debuut op het mondiale eindtoernooi maakte een diepe indruk op de nuchtere Fries. "Tijdens de warming-up hing er een camera boven me. Alsof ze dachten: wat doet die vreemde snuiter hier op een WK?", herinnert Noppert zich. Na de wedstrijd tegen de Senegalezen stroomde zijn telefoon direct vol met duizenden felicitaties. Zijn poging om iedereen persoonlijk en netjes te bedanken, eindigde echter abrupt door een technische blokkade. "Ik stuurde steeds hetzelfde terug: ‘Dank je wel’. Toen werd mijn telefoon geblokkeerd. Dat wist ik ook niet."

De gloriedagen van Qatar staan in schril contrast met de sportieve situatie van de doelman nu. Waar hij in 2022 nog de held van de natie was, verloor hij afgelopen seizoenen zijn basisplaats en heeft hij van de clubleiding te horen gekregen dat hij deze zomer transfervrij mag vertrekken uit Friesland, ondanks een doorlopend contract.

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Andries Noppert

Andries Noppert
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 32 jaar (7 apr. 1994)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
4
0
2024/2025
Heerenveen
16
0
2023/2024
Heerenveen
22
0
2022/2023
Heerenveen
20
0

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