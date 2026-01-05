Live voetbal

Andries Noppert verschijnt voor het eerst in tijden weer in media

Andries Noppert
Foto: © Imago
5 januari 2026

Andries Noppert heeft voor het eerst sinds zijn vertrek uit de basiself van sc Heerenveen weer van zich laten horen in de media. Tegenover Leeuwarder Courant laat de voormalig doelman van het Nederlands elftal zich uit over de kritiek die hij kreeg vanuit de pers.

Het bizarre verhaal van Noppert is redelijk bekend. Na goede seizoenen bij Go Ahead Eagles en Heerenveen bombardeerde Louis van Gaal de doelman plots tot eerste keeper op het WK 2022 in Qatar. Noppert liet daar een goede indruk achter, maar kende vervolgens bij Heerenveen een wisselvallige periode. Hoewel hij dit seizoen begon als eerste doelman, raakte hij zijn plek kwijt aan Bernt Klaverboer. Inmiddels lijkt ook Nordin Bakker de voorkeur te krijgen boven Noppert.

Of Noppert nu dus derde keeper is? “Ik heb geen idee. De trainers denken niet in tweede of derde keeper, zeggen ze. Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen. En dan moeten anderen een keuze maken”, zegt de Fries, die blij is met zijn nieuwe rol binnen het team: hij is degene die nieuwkomers of jeugdspelers onder zijn hoede neemt.

Klaar met ‘gezeik’

Volgens Noppert is het ‘te makkelijk’ om te stellen dat het verliezen van zijn basisplaats een opluchting is. Wat wel waar is: “Het gezeik om mij heen. Daar was ik klaar mee. Ik kan stoer doen, maar natuurlijk kreeg ik dat mee. Ik ben niet van steen, hè? ‘Jezus’, dacht ik soms. ‘Wat wordt er nu weer geroepen en geschreven?’ Vooropgesteld, ik gun mijn collega’s geen blunders. Maar ik dacht soms: mijn fouten krijgen veel meer aandacht dan die van andere keepers”, aldus de man uit Joure.

De status als ex-doelman van Oranje voelt ‘zowel een zegen als een vloek’. “Mensen verwachtten dingen die ik niet waar kon maken”, denkt Noppert, die bij het Nederlands elftal het gevoel had alsof er touwtjes uit het plafond kwamen. Het hoge niveau maakte hem beter. “Toen kwam ik weer terug bij Heerenveen. Met alle respect, maar die touwtjes waren weg. Hoe kan ik dan in godsnaam de keeper zijn die ik bij Oranje was?”, aldus Noppert.

vleermuis
570 Reacties
1.197 Dagen lid
1.579 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik vond t een stunt om met een heerveen doelman naar t wk te gaan..en dan ging t op t wk nog niet eens zo heel slecht..maar ja je bent wel een beginnelingersfout aan t maken als je dan na dat wk niet gelijk een transfer maakt naar een topteam ipv een middenmoter blijven hangen

Docker
616 Reacties
49 Dagen lid
1.699 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas is het na het WK voor Noppert niet meer veel geworden. Jammer want ik had het hem wel gegund. Uiteindelijk moet je toch concluderen dat hij een middelmatige keeper is, ondanks zijn aardige WK.

Positievo
117 Reacties
14 Dagen lid
137 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu weet ik dat velen denken dat Robin van Persie dit ook persoonlijk gedaan heeft, maar het is gewoon een hele beperkte keeper die 1 toernooi gepiekt heeft. Ik denk niet dat de andere keepers die mee waren het veel minder gedaan hadden maar de man in vorm opstellen kan werken in zo’n periode. Ik gunde hem wel een leuke transfer, dan was hij nu elders derde doelman geweest. Waarschijnlijk wel tegen een nog mooiere beloning

Andries Noppert

Andries Noppert
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 31 jaar (7 apr. 1994)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
4
0
2024/2025
Heerenveen
16
0
2023/2024
Heerenveen
22
0
2022/2023
Heerenveen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23
9
Heerenveen
17
3
23
10
Sparta
17
-13
23
11
Fortuna
17
-4
21

Complete Stand

