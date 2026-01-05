Andries Noppert verschijnt voor het eerst in tijden weer in media

heeft voor het eerst sinds zijn vertrek uit de basiself van sc Heerenveen weer van zich laten horen in de media. Tegenover Leeuwarder Courant laat de voormalig doelman van het Nederlands elftal zich uit over de kritiek die hij kreeg vanuit de pers.

Het bizarre verhaal van Noppert is redelijk bekend. Na goede seizoenen bij Go Ahead Eagles en Heerenveen bombardeerde Louis van Gaal de doelman plots tot eerste keeper op het WK 2022 in Qatar. Noppert liet daar een goede indruk achter, maar kende vervolgens bij Heerenveen een wisselvallige periode. Hoewel hij dit seizoen begon als eerste doelman, raakte hij zijn plek kwijt aan Bernt Klaverboer. Inmiddels lijkt ook Nordin Bakker de voorkeur te krijgen boven Noppert.

Of Noppert nu dus derde keeper is? “Ik heb geen idee. De trainers denken niet in tweede of derde keeper, zeggen ze. Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen. En dan moeten anderen een keuze maken”, zegt de Fries, die blij is met zijn nieuwe rol binnen het team: hij is degene die nieuwkomers of jeugdspelers onder zijn hoede neemt.

Klaar met ‘gezeik’

Volgens Noppert is het ‘te makkelijk’ om te stellen dat het verliezen van zijn basisplaats een opluchting is. Wat wel waar is: “Het gezeik om mij heen. Daar was ik klaar mee. Ik kan stoer doen, maar natuurlijk kreeg ik dat mee. Ik ben niet van steen, hè? ‘Jezus’, dacht ik soms. ‘Wat wordt er nu weer geroepen en geschreven?’ Vooropgesteld, ik gun mijn collega’s geen blunders. Maar ik dacht soms: mijn fouten krijgen veel meer aandacht dan die van andere keepers”, aldus de man uit Joure.

De status als ex-doelman van Oranje voelt ‘zowel een zegen als een vloek’. “Mensen verwachtten dingen die ik niet waar kon maken”, denkt Noppert, die bij het Nederlands elftal het gevoel had alsof er touwtjes uit het plafond kwamen. Het hoge niveau maakte hem beter. “Toen kwam ik weer terug bij Heerenveen. Met alle respect, maar die touwtjes waren weg. Hoe kan ik dan in godsnaam de keeper zijn die ik bij Oranje was?”, aldus Noppert.