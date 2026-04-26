Kenneth Perez schrijft prachtig voetbalmoment van Feyenoord toe aan puur geluk

Twee spelers van Feyenoord worden zondagavond bewierookt in het ESPN-programma Dit was het Weekend: en . Beide spelers waren zaterdag betrokken bij het tweede van Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (3-0).

Feyenoord beleefde zaterdag een probleemloze wedstrijd tegen FC Groningen. Bos verzorgde na elf minuten voetballen de openingstreffer, door de bal vanaf een meter of achttien fraai in de verre hoek te schieten. Het betekende voor de linksback zijn vierde doelpunt dit seizoen voor Feyenoord.

Bos was vervolgens ook betrokken bij de 2-0: de verdediger werd in de diepte gevonden door een splijtende steekpass van achteruit van doelman Wellenreuther, waarna hij in de zestien werd gevloerd door Etienne Vaessen. Scheidsrechter Danny Makkelie kende een strafschop toe aan Feyenoord, die vervolgens werd benut door Ayase Ueda. Laatstgenoemde gooide de wedstrijd in de tweede helft op slot met zijn tweede treffer.

In Dit was het Weekend speculeren Kees Kwakman en Kenneth Perez of de splijtende steekpass die Wellenreuther verstuurde op Bos voorafgaand aan de 2-0, een bewuste bal was van de keeper. “Ik denk toch wel dat dit wel een bewuste bal was”, zegt Kwakman.

“Dat die dan precies zo valt en zo uitpakt, oké… Maar Wellenreuther is over het algemeen wel iemand die de ballen niet zomaar wegschiet. Ook met zijn linkerbeen probeert hij de ballen liggend te geven. Dit is een ongelooflijke bal”, zegt de oud-voetballer van onder meer NAC Breda en FC Volendam.

“Bos maakt een fantastische ontwikkeling door”, vervolgt Kwakman. “Denk je dat Wellenreuther de bal echt zó bedoelde: laag over zoveel meter?”, onderbreekt Perez zijn collega-analist. “Ik denk dat hij die bal wel wilde spelen, maar ik vraag me af of hij de bal niet verkeerd raakt.” Perez besluit met een groot compliment aan Bos: “Wat een kanjer is dat!”