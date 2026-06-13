Hij heeft de ideale leeftijd en ervaring in Oranje, maar was nooit WK-kandidaat: 'Ik ben goed genoeg'

speelde zes interlands voor Oranje, maar zijn laatste dateert van maart 2022. Zijn naam werd eigenlijk nooit genoemd als potentiële WK-ganger in 2026. Toch speelde hij het afgelopen seizoen ‘gewoon’ 34 officiële wedstrijden voor Valencia en heeft hij met 29 jaar een ideale leeftijd. Bij het programma Het Oranje Café zegt Danjuma dat hij naar zijn idee wel meekan met het huidige Oranje.

Op dit moment geniet Danjuma van zijn zomervakantie. “Ik kan het iets rustiger aan doen, niet te rustig natuurlijk. Ik kan niet terugkomen als Eden Hazard, dan word ik er de volgende dag uit gegooid”, grapt de linksbuiten. “Ik ben op het moment even aan het genieten van de familie. Wat meer tijd aan mijn ouders gegeven, maar hier en daar ben ik wel bezig om langzaamaan fit te worden weer.

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Presentator Sam van Royen vraagt Danjuma waarom hij er nu niet bij is. “Dat is een moeilijke vraag. Ik weet het eigenlijk niet”, geeft hij toe. “Ja, wat zal ik zeggen? Moet ik eerlijk zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk zelf dat ik, als ik het zelf moet zeggen, de benodigde kwaliteiten heb om voor het Nederlands elftal te spelen. Waarom ik er niet bij ben, dat weet ik eigenlijk niet...”

Koeman riep Danjuma in 2018 op voor één interlandperiode. Opvolger Louis van Gaal nam hem daarna nog tweemaal op in de selectie. Na zijn terugkeer als bondscoach heeft Koeman geen contact meer gehad met Danjuma. “Ik heb het niet besproken met Koeman. Dus ik kan je ook niet vertellen wat hij tegen mij gezegd heeft, anders had ik het gedaan. Misschien heb ik niet goed gepresteerd. Niet goed genoeg gepresteerd wellicht. Daar zal het altijd op aankomen, denk ik toch?”

'Ik speel veel bij Valencia'

Desgevraagd zegt Danjuma dat hij naar zijn eigen idee wel mee kan met het niveau van Oranje. “Ik heb veel wedstrijden gespeeld bij Valencia. LaLiga is natuurlijk een goede competitie. Ik denk dat ik het, als ik kritisch moet zijn, hier en daar natuurlijk altijd beter kan doen. Ik denk ook dat ik in het verleden een paar kansen gemist heb, waarvan ik nu terugkijk en denk dat ik daar misschien wat anders had kunnen doen. Ik praat dan voornamelijk over het Nederlands elftal. Je doet altijd je best bij je club.”

Zijn carrièreverloop heeft oo niet altijd meegewerkt. “Ik heb wat keuzes gemaakt in het verleden. Ik ben naar Girona gegaan om in de Champions League te spelen. Toen hebben we een slecht seizoen gedraaid. En ik denk dat je natuurlijk ook bij een club moet zitten die op dat moment goed draait. Bij Valencia hebben we dit seizoen ook een redelijk seizoen achter de rug gehad, denk ik. Maar het ging ook met heel veel ups en downs, zal ik maar zeggen.”