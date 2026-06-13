Live voetbal

Kylian Mbappé belt plots met kamp-Oranje

13 juni 2026, 16:48   Bijgewerkt: 17:15
Kylian Mbappe belt met Denzel Dumfries
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Denzel Dumfries heeft alvast kennisgemaakt met zijn toekomstige ploeggenoot Kylian Mbappé. Op een virale socialmediapost van Marcus Thuram is te zien hoe de Nederlandse international via FaceTime in gesprek is met de Franse vedette, terwijl een transfer naar Real Madrid in de lucht hangt.

Thuram lijkt als verbindende factor te fungeren. De Franse aanvaller speelt bij Inter samen met Dumfries en kent Mbappé uiteraard van het Franse nationale elftal. Op de gedeelde screenshot is te zien hoe de drie voetballers met elkaar in contact staan, waarbij Thuram Dumfries presenteert als de nieuwe ploeggenoot van Mbappé.

Opvallend signaal rond transfer naar Real Madrid

Artikel gaat verder onder video

De beelden zorgen direct voor nieuwe speculaties over de toekomst van Dumfries. De Oranje-international wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en volgens eerdere berichtgeving zouden speler en club al tot een akkoord zijn gekomen.

De Spaanse grootmacht hoeft daarbij niet met Inter te onderhandelen over een transfersom. Dumfries beschikt namelijk over een gelimiteerde afkoopclausule in zijn contract. Naar verluidt kan Real Madrid de vleugelverdediger voor twintig miljoen euro losweken bij de Italiaanse club.

Wanneer de transfer definitief wordt afgerond, is vooralsnog onduidelijk. De gedeelde beelden van Thuram lijken echter te suggereren dat de contacten tussen Dumfries en zijn mogelijke nieuwe omgeving inmiddels al zijn gelegd.

Dumfries richt zich voorlopig op WK met Oranje

Voor Dumfries staat op korte termijn echter eerst het WK centraal. De verdediger verblijft momenteel met het Nederlands elftal in Kansas City, waar Oranje zich voorbereidt op de eerste groepswedstrijd van het toernooi. Nederland opent zondagavond het WK tegen Japan. Dat duel begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
Frenkie de Jong bij Oranje

Frenkie de Jong wijst grote kracht van Oranje aan

  • wo 10 juni, 09:16
  • 10 jun. 09:16
  • 6
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Marcus Thuram

Marcus Thuram
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 28 jaar (6 aug. 1997)
Positie: A (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
29
13
2024/2025
Inter
32
14
2023/2024
Inter
35
13
2022/2023
M'gladbach
30
13

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws