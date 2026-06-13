heeft alvast kennisgemaakt met zijn toekomstige ploeggenoot . Op een virale socialmediapost van is te zien hoe de Nederlandse international via FaceTime in gesprek is met de Franse vedette, terwijl een transfer naar Real Madrid in de lucht hangt.

Thuram lijkt als verbindende factor te fungeren. De Franse aanvaller speelt bij Inter samen met Dumfries en kent Mbappé uiteraard van het Franse nationale elftal. Op de gedeelde screenshot is te zien hoe de drie voetballers met elkaar in contact staan, waarbij Thuram Dumfries presenteert als de nieuwe ploeggenoot van Mbappé.

Opvallend signaal rond transfer naar Real Madrid

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De beelden zorgen direct voor nieuwe speculaties over de toekomst van Dumfries. De Oranje-international wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en volgens eerdere berichtgeving zouden speler en club al tot een akkoord zijn gekomen.

De Spaanse grootmacht hoeft daarbij niet met Inter te onderhandelen over een transfersom. Dumfries beschikt namelijk over een gelimiteerde afkoopclausule in zijn contract. Naar verluidt kan Real Madrid de vleugelverdediger voor twintig miljoen euro losweken bij de Italiaanse club.

Wanneer de transfer definitief wordt afgerond, is vooralsnog onduidelijk. De gedeelde beelden van Thuram lijken echter te suggereren dat de contacten tussen Dumfries en zijn mogelijke nieuwe omgeving inmiddels al zijn gelegd.

Dumfries richt zich voorlopig op WK met Oranje

Voor Dumfries staat op korte termijn echter eerst het WK centraal. De verdediger verblijft momenteel met het Nederlands elftal in Kansas City, waar Oranje zich voorbereidt op de eerste groepswedstrijd van het toernooi. Nederland opent zondagavond het WK tegen Japan. Dat duel begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.