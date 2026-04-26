Dirk Kuyt ziet de complexe organisatiestructuur als het grootste obstakel voor succes bij Feyenoord. Terwijl de Rotterdamse club op zoek is naar een opvolger voor de vertrekkende algemeen directeur Dennis te Kloese, waarschuwt de oud-speler dat de aanstelling van een nieuwe bestuurder niet voldoende is om de onrust weg te nemen.

In het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie wees Kuyt op de vele verschillende belangen die binnen de club spelen. "Ik denk dat het grootste probleem bij Feyenoord de huidige structuur is", aldus de oud-international. Hij benoemde specifiek de invloed van het gouden aandeel, de Vrienden van Feyenoord en de stadiondirectie als belemmerende factoren. Kuyt nam het tegelijkertijd op voor Te Kloese, die onlangs aankondigde per 1 juli 2026 te vertrekken uit De Kuip. Volgens Kuyt heeft de directeur het in de afgelopen vierenhalf jaar uitstekend gedaan met een landstitel, een bekerfinale en miljoenen aan transferinkomsten. "Nu gaat het dit jaar niet goed en valt iedereen over elkaar heen", zo concludeerde hij.

Om zijn punt kracht bij te zetten, trok Kuyt een vergelijking met PSV. De voormalig speler was onlangs in Eindhoven voor een interland van het Nederlands elftal en keek daar met verbazing naar de bestuurlijke eenheid. "Ik zat toevallig bij alle grote heren aan tafel en je ziet daar vijf mensen zitten die elkaar precies verstaan, wat ze willen en waar ze naartoe willen", vertelde Kuyt. Hij gaf toe daar als Feyenoorder jaloers op te worden, omdat een dergelijke samenwerking in Rotterdam momenteel ontbreekt.

De naam van Robert Eenhoorn zingt nadrukkelijk rond in De Kuip als mogelijke nieuwe algemeen directeur. Kuyt noemde hem een capabele leider, maar plaatste wel een kanttekening. "Alleen je lost het probleem van Feyenoord daar niet direct mee op. De structuur moet duidelijk", stelde hij. Analist Hans Kraay jr. toonde zich eveneens positief over Eenhoorn. Kraay roemde de stabiliteit die Eenhoorn in Alkmaar creëerde samen met Max Huiberts en benadrukte dat hij zich niet onnodig met technische zaken zal bemoeien. "Ze doen geen ad-hoc dingen, dus ik snap wel dat ze bij hem uitkomen", aldus Kraay jr.

Hoewel Eenhoorn inmiddels heeft aangegeven open te staan voor een overstap naar Rotterdam, is zijn aanstelling nog geen uitgemaakte zaak. Binnen de Raad van Commissarissen, onder leiding van president-commissaris Toon van Bodegom, heerst verdeeldheid over zijn mogelijke komst. Waar een deel van de commissarissen zijn komst toejuicht, zouden Van Bodegom en Eelco Blok nog terughoudend zijn ten aanzien van de invulling van de nieuwe directiestructuur.