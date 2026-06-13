lijkt zondag inzetbaar in de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. De doelman verscheen zaterdag op het trainingsveld in Kansas City voor een 'normale' training met de andere keepers van Oranje.

"Bart Verbruggen werkt een dag voor de WK-aftrap van Nederland tegen Japan in Kansas City de keeperstraining af met de andere keepers en lijkt dus klaar om morgen in Dallas zijn plek onder de lat in te nemen", schrijft journalist Jeroen Kapteijns op X.

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Er bestond enige onzekerheid over de eerste doelman van Oranje, aangezien Verbruggen maandag tijdens het oefenduel met Oezbekistan (2-1) uitviel met een heupblessure. De keeper moest zich laten vervangen, waarna Mark Flekken zijn plek onder de lat innam.

De afgelopen dagen trainde Verbruggen vanwege de ongelukkige val op zijn heup niet mee met de groep. De doelman van Brighton & Hove Albion werkte een individueel programma af. Vrijdag ging het al beter en kon hij aansluiten bij de besloten training van het Nederlands elftal. Het is niet duidelijk of Verbruggen de volledige training heeft afgewerkt.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag om 22.00 uur tegen Japan in Dallas. Als Verbruggen inderdaad inzetbaar is, lijkt bondscoach Ronald Koeman over al zijn spelers te kunnen beschikken.