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Duidelijkheid over inzetbaarheid Bart Verbruggen tegen Japan

13 juni 2026, 17:49
Bart Verbruggen, Robin Roefs en Mark Flekken in Oranje
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Bart Verbruggen lijkt zondag inzetbaar in de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. De doelman verscheen zaterdag op het trainingsveld in Kansas City voor een 'normale' training met de andere keepers van Oranje.

"Bart Verbruggen werkt een dag voor de WK-aftrap van Nederland tegen Japan in Kansas City de keeperstraining af met de andere keepers en lijkt dus klaar om morgen in Dallas zijn plek onder de lat in te nemen", schrijft journalist Jeroen Kapteijns op X.

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Er bestond enige onzekerheid over de eerste doelman van Oranje, aangezien Verbruggen maandag tijdens het oefenduel met Oezbekistan (2-1) uitviel met een heupblessure. De keeper moest zich laten vervangen, waarna Mark Flekken zijn plek onder de lat innam.

De afgelopen dagen trainde Verbruggen vanwege de ongelukkige val op zijn heup niet mee met de groep. De doelman van Brighton & Hove Albion werkte een individueel programma af. Vrijdag ging het al beter en kon hij aansluiten bij de besloten training van het Nederlands elftal. Het is niet duidelijk of Verbruggen de volledige training heeft afgewerkt.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag om 22.00 uur tegen Japan in Dallas. Als Verbruggen inderdaad inzetbaar is, lijkt bondscoach Ronald Koeman over al zijn spelers te kunnen beschikken.

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Hoor Koeman al zeggen.. Verbruggen had wat pijntjes dus jammer van de tegengoals.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
1.032 Reacties
219 Dagen lid
2.963 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hoor Koeman al zeggen.. Verbruggen had wat pijntjes dus jammer van de tegengoals.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Bart Verbruggen

Bart Verbruggen
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 23 jaar (18 aug. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
38
0
2024/2025
Brighton
36
0
2023/2024
Brighton
21
0
2022/2023
13
0

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