Triest nieuws uit Oostenrijk: voormalig Arsenal-keeper Alex Manninger (48) overleden

Alex Manninger is op 48-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval, zo melden Oostenrijkse media. De oud-keeper van onder meer Arsenal en Juventus zou in Salzburg met zijn auto op een trein zijn gebotst.

De in Salzburg geboren Manninger werd in 1997 door Arsenal weggeplukt bij Casino Salzburg. De keeper zou uiteindelijk tot 2002 onder contract blijven op het toenmalige Highbury en in die periode 64 wedstrijden voor The Gunners keepen. In zijn laatste contractjaar verhuurde Arsenal hem aan Fiorentina, waarna hij uiteindelijk overstapte naar Espanyol. Daarna keerde Manninger terug naar Italië, waar hij bij achtereenvolgens Torino, Bologna, Brescia, AC Siena, Udinese en Juventus onder contract stond, met tussentijds een periode bij Red Bull Salzburg.

In zijn nadagen keepte Manninger nog vier seizoenen in Duitsland, bij FC Augsburg, en fungeerde hij in het seizoen 2016/17 nog als reservedoelman bij Liverpool. In 1999 debuteerde hij als international van Oostenrijk, waarvoor hij uiteindelijk 33 officiële interlands zou spelen.

Arsenal en Juventus reageren op overlijden Manninger

Veel van Manningers voormalige werkgevers hebben inmiddels gereageerd op zijn plotselinge overlijden. Zo schrijft Arsenal 'geschokt en immens verdrietig' te zijn en dat de gedachten binnen de club uitgaan naar Manningers familie en geliefden. Juventus spreekt op zijn beurt van 'een trieste dag'. "Niet alleen een groot atleet is heengegaan, maar ook een man met zeldzame waarden: nederigheid, toewijding en een uitzonderlijke professionaliteit."