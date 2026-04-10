Tragisch nieuws uit Polen: Jacek Magiera (49), assistent-trainer van het Poolse nationale voetbalteam, is vrijdagochtend plotseling overleden. De Poolse voetbalbond (PZPN) bevestigt het nieuws en reageert geschokt op het verlies van de ervaren trainer. Volgens verschillende media zou Magiera in elkaar zijn gezakt tijdens het hardlopen.

In een verklaring laat de PZPN weten met grote verslagenheid kennis te hebben genomen van het overlijden. “We betuigen ons oprechte medeleven aan zijn familie, vrienden en dierbaren. In deze moeilijke tijd vragen wij om hun privacy en rust te respecteren”, schrijft de Poolse voetbalbond.

Als trainer kende Magiera zijn hoogtepunt bij Legia Warschau. Onder zijn leiding plaatste de club zich voor de Champions League, waar het derde werd in de groepsfase. In die periode pakte Legia ook het landskampioenschap en volgde een seizoen later opnieuw succes in de titelstrijd.

Vanaf 2018 richtte Magiera zich op nationale jeugdteams, met onder meer het U20-team richting het WK en later het U19-elftal. In 2021 keerde hij terug in het clubvoetbal bij Śląsk Wrocław, waar hij in het seizoen 2023/2024 knap als tweede eindigde in de competitie.

Sinds de zomer van 2025 maakte hij opnieuw deel uit van de staf van het Poolse nationale team, waar hij werkte onder Jan Urban. Ook als speler won Magiera meerdere prijzen met Legia, waaronder twee landstitels. Ook speelde hij voor Raków en Cracovia.

Doodsoorzaak Magiera

De PZPN meldt vooralsnog geen doodsoorzaak in het bericht. Op diverse Poolse media, waaronder Radio Wroclaw, valt te lezen dat Magiera in elkaar zou zijn gezakt tijdens het hardlopen: “Hij werd met spoed naar het Militair Klinisch Ziekenhuis in Wrocław gebracht, waar zijn leven helaas niet meer gered kon worden”, schrijft het.