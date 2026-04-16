Bernardo Silva neemt na negen jaar afscheid van Manchester City

16 april 2026, 15:34
Bernardo Silva
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Het is nu officieel: Bernardo Silva verlaat Manchester City. De Portugese topvoetballer heeft dit zelf bekendgemaakt op zijn eigen sociale media. Met een bericht op X bedankte hij de club en de fans voor de geweldige tijd die hij in Engeland heeft gehad.

In zijn emotionele afscheid spreekt Silva van een "onvergetelijke reis". Met zijn vertrek komt er definitief een einde aan een tijdperk in het Etihad Stadium. Bernardo Silva was maar liefst negen jaar lang een van de belangrijkste spelers in het team van trainer Pep Guardiola.

Alles gewonnen met City

In de negen jaar dat Bernardo voor Manchester City speelde, heeft hij bijna elke prijs gewonnen die je als voetballer kunt pakken. Hij werd meerdere keren kampioen van Engeland en won verschillende bekers.

Het absolute hoogtepunt was in het jaar 2023. In dat jaar won hij met zijn club de treble. De Premier League, de FA Cup en de Champions League. Bernardo speelde in al die finales een grote rol en was een van de redenen waarom City de beste club van de wereld werd.

De cijfers die hij achterlaat zijn erg indrukwekkend. Hij speelde in totaal 451 wedstrijden voor de club. In al die duels was hij goed voor 76 doelpunten en gaf hij 77 assists. De fans hielden van hem omdat hij altijd keihard werkte en op veel verschillende posities kon spelen.

Op weg naar Spanje?

Het lijkt er nu sterk op dat Silva naar de Spaanse competitie gaat. De geruchten dat hij in La Liga wil gaan voetballen, gaan al heel lang rond. waarbij vooral FC Barcelona wordt genoemd. Silva wil namelijk dichter bij zijn familie in Portugal wonen.

Bernardo Silva

Bernardo Silva
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 31 jaar (10 aug. 1994)
Positie: M (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
31
2
2024/2025
Man City
33
4
2023/2024
Man City
33
6
2022/2023
Man City
34
4

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
32
38
70
2
Man City
31
35
64
3
Man Utd
32
12
55
4
Aston Villa
32
5
55
5
Liverpool
32
10
52

Complete Stand

