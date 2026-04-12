Live voetbal 7

Man City brengt Premier League-spanning naar kookpunt, vlak voor titelkraker tegen Arsenal

12 april 2026, 19:26
Manchester City wint van Chelsea
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Manchester City heeft op Stamford Bridge een belangrijke zege geboekt in de strijd om de landstitel. Na een moeizame eerste helft draaide de ploeg van Pep Guardiola na rust de duimschroeven aan tegen Chelsea: 0-3. De achterstand op koploper Arsenal is nu zes punten, terwijl Manchester City nog een duel tegoed heeft. Volgende week zondag spelen de twee titelkandidaten tegen elkaar.

Chelsea begon fel en deelde al vroeg een waarschuwing uit via Cole Palmer, die na een vloeiende aanval in het zijnet schoot. Niet veel later dacht Marc Cucurella de thuisploeg op voorsprong te zetten, maar zijn treffer werd na een fraaie actie van João Pedro afgekeurd wegens buitenspel. Het duel golfde vervolgens op en neer, met Donnarumma die alert moest ingrijpen bij een uitbraak van João Pedro.

Artikel gaat verder onder video

City had weliswaar het meeste balbezit, maar overtuigde voor rust nauwelijks. De beste kans was nog voor Bernardo Silva, die van dichtbij op Sánchez stuitte. Chelsea bleef dreigend in de omschakeling, zonder echt door te drukken. Een kopbal van Andrey Santos over het doel vormde het laatste wapenfeit van een eerste helft die vooral in balans bleef: 0-0.

Na de pauze veranderde het spelbeeld echter volledig. City kwam met meer intensiteit uit de kleedkamer en zette Chelsea direct vast. Dat leidde al snel tot de openingstreffer. Na een geduldige aanval slingerde Rayan Cherki een perfecte bal richting de vijfmeterlijn, waar Nico O’Reilly zich knap losmaakte en hard binnenkopte: 0-1.

Chelsea wankelde en City rook bloed. De bezoekers bleven domineren en verdubbelden halverwege de tweede helft de voorsprong. Opnieuw was Cherki de architect, met een sierlijke actie langs twee tegenstanders, waarna hij Marc Guehi vrijspeelde. Die bleef koel en schoot beheerst binnen: 0-2.

Het verzet van Chelsea was definitief gebroken toen Doku twintig minuten voor tijd genadeloos toesloeg. Een slordige bal van Moisés Caicedo werd afgestraft; Doku onderschepte, stormde richting doel en rondde simpel af. Stamford Bridge verstomde terwijl City uitliep naar 0-3.

In de slotfase probeerde Chelsea nog iets terug te doen, maar pogingen van Cucurella en Palmer werden onschadelijk gemaakt door Donnarumma. Ondertussen zongen de meegereisde supporters: "Are you watching, Arsenal?"

Wie wordt kampioen van de Premier League?

Laden...
18 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nico O'Reilly van Manchester City

Van der Gijp geniet van O’Reilly: ‘Wordt een van de beste spelers ter wereld’

  • 2
Bernardo Silva

Pepijn Lijnders bevestigt vertrek van Bernardo Silva bij Manchester City

  • 1
Zaakwaarnemer Fernández haalt vernietigend uit naar Chelsea en Rosenior

  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Chelsea - Man City

Chelsea
0 - 3
Manchester City
Vandaag gespeeld om 17:30
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
32
38
70
2
Man City
30
32
61
3
Man Utd
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
32
10
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws