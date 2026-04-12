Man City brengt Premier League-spanning naar kookpunt, vlak voor titelkraker tegen Arsenal

Manchester City heeft op Stamford Bridge een belangrijke zege geboekt in de strijd om de landstitel. Na een moeizame eerste helft draaide de ploeg van Pep Guardiola na rust de duimschroeven aan tegen Chelsea: 0-3. De achterstand op koploper Arsenal is nu zes punten, terwijl Manchester City nog een duel tegoed heeft. Volgende week zondag spelen de twee titelkandidaten tegen elkaar.

Chelsea begon fel en deelde al vroeg een waarschuwing uit via Cole Palmer, die na een vloeiende aanval in het zijnet schoot. Niet veel later dacht Marc Cucurella de thuisploeg op voorsprong te zetten, maar zijn treffer werd na een fraaie actie van João Pedro afgekeurd wegens buitenspel. Het duel golfde vervolgens op en neer, met Donnarumma die alert moest ingrijpen bij een uitbraak van João Pedro.

City had weliswaar het meeste balbezit, maar overtuigde voor rust nauwelijks. De beste kans was nog voor Bernardo Silva, die van dichtbij op Sánchez stuitte. Chelsea bleef dreigend in de omschakeling, zonder echt door te drukken. Een kopbal van Andrey Santos over het doel vormde het laatste wapenfeit van een eerste helft die vooral in balans bleef: 0-0.

Na de pauze veranderde het spelbeeld echter volledig. City kwam met meer intensiteit uit de kleedkamer en zette Chelsea direct vast. Dat leidde al snel tot de openingstreffer. Na een geduldige aanval slingerde Rayan Cherki een perfecte bal richting de vijfmeterlijn, waar Nico O’Reilly zich knap losmaakte en hard binnenkopte: 0-1.

Chelsea wankelde en City rook bloed. De bezoekers bleven domineren en verdubbelden halverwege de tweede helft de voorsprong. Opnieuw was Cherki de architect, met een sierlijke actie langs twee tegenstanders, waarna hij Marc Guehi vrijspeelde. Die bleef koel en schoot beheerst binnen: 0-2.

Het verzet van Chelsea was definitief gebroken toen Doku twintig minuten voor tijd genadeloos toesloeg. Een slordige bal van Moisés Caicedo werd afgestraft; Doku onderschepte, stormde richting doel en rondde simpel af. Stamford Bridge verstomde terwijl City uitliep naar 0-3.

In de slotfase probeerde Chelsea nog iets terug te doen, maar pogingen van Cucurella en Palmer werden onschadelijk gemaakt door Donnarumma. Ondertussen zongen de meegereisde supporters: "Are you watching, Arsenal?"