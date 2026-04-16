Ajax in besloten oefenwedstrijd onderuit tegen FC Twente

Ajax heeft donderdagmiddag in een besloten oefenduel een 0-1 nederlaag geleden tegen FC Twente. tekende in de tweede helft voor de enige treffer van de middag.

Ajax trad op De Toekomst aan met een mix van basisspelers en reserves. Zo werd het doel van de Amsterdammers verdedigd door Paul Reverson, die normaal zijn wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie keept, het doel. Ook Aaron Bouwman, Ko Itakura, Sean Steur, Oscar Gloukh en Owen Wijndal verschenen aan de aftrap; laatstgenoemde droeg laatst enigszins verrassend de aanvoerdersband. Bij Twente, dat onlangs in competitieverband ook al zegevierde in Amsterdam (1-2), verschenen onder meer Robin Pröpper, Daan Rots en Marko Pjaca aan de aftrap, aangevuld met talenten als Björn Titulaer, Lucas Vennegoor of Hesselink en Max Bruns.

Twente was in de eerste helft de bovenliggende partij. Reverson moest onder meer reddend optreden op een afstandsschot van Mathias Kjølø en had na een half uur geluk dat Rots na een fraaie dribbel de lat raakte met een lobje. Namens Ajax probeerde onder meer winteraanwinst Maher Carrizo wel het nodige gevaar te stichten, maar dat leverde geen grote mogelijkheden op een treffer op. In de tweede helft bracht Óscar Garciá onder meer Youri Regeer, Youri Baas en Steven Berghuis binnen de lijnen bij Ajax. Het was echter Twente dat sterker bleef, wat een kleine tien minuten voor tijd in de verdiende en fraaie 0-1 van Weidmann resulteerde. De 22-jarige Fransman volleerde van buiten de zestien raak en bezorgde Twente zo een kleine overwinning in Amsterdam.

Programma Ajax en Twente

Komend weekend zijn Ajax en FC Twente vrij, omdat dan de bekerfinale tussen AZ en N.E.C. op het programma staat. Het weekend daarop gaat Ajax op bezoek bij NAC Breda (zaterdag 25 april) en neemt Twente het in eigen huis op tegen datzelfde N.E.C. Beide clubs strijden in de slotweken van de competitie nog om de Europese plaatsen. Twente staat met nog vier wedstrijden te spelen vierde met 53 punten; Ajax volgt op de vijfde plaats met twee punten minder.