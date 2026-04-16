LIVE Conference League | AZ start zonder Smit, Mijnans en Parrott in return tegen Shakhtar

16 april 2026, 17:30   Bijgewerkt: 17:44
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

AZ staat vanavond voor een loodzware klus in de kwartfinale van de Conference League. In het eigen AFAS Stadion moet de ploeg van trainer Lee-Roy Echteld in de returnwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te poetsen om door te dringen tot de laatste vier. Weet AZ zich uit geslagen positie terug te knokken, of strandt vanavond ook de laatst overgebleven Eredivisieclub in Europa? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond AZ - Shakhtar Donetsk.

LIVE Conference League: AZ - Shakhtar Donetesk

18:39

18:21

Echteld: 'Jonge jongens kunnen het laten zien'

AZ-trainer Echteld meldt zich bij Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle. De coach is helder over zijn afweging om zijn elftal helemaal om te gooien. "We willen zondag zo fris mogelijk beginnen, want we vinden NEC een hele goede ploeg. We willen goed voor de dag komen." 

Dat betekent echter niet dat hij de Conference League al op heeft gegeven: "Wij willen deze wedstrijd ook winnen. De jonge jongens kunnen het mooi laten zien. We hebben een plan gemaakt om te kijken of we zo snel mogelijk kunnen scoren met deze jongens. En dat ze alle energie erin leggen om het te kunnen omdraaien", aldus Echteld.

17:58

Opstelling Shakhtar

Ook de opstelling van Shakhtar is inmiddels bekend. De Oekraïners spelen zondag géén bekerfinale en treden in tegenstelling tot AZ dan ook aan met veel vaste krachten, waaronder Pedrinho en Alisson, de twee doelpuntenmakers van vorige week.

17:54

Vorige week: AZ zakt na rust door het ijs

Een week geleden speelden AZ en Shakhtar de heenwedstrijd in de kwartfinale, die vanwege de oorlog in Oekraïne in het Poolse Krakau werd afgewerkt. Na een 0-0 ruststand ging het in het laatste kwart van de wedstrijd helemaal mis voor de ploeg van Echteld, die uiteindelijk met een afgetekende 3-0 nederlaag van het veld stapte. Hoe dat precies in zijn werk ging lees je terug onderstaand wedstrijdverslag:

AZ houdt lang stand bij Shakhtar, maar wordt uiteindelijk alsnog weggetikt

AZ heeft donderdag op pijnlijke wijze verloren van Shakhtar Donetsk in de Conference League. Lang hield de ploeg van Lee-Roy Echteld stand, maar uiteindelijk incasseerden de Alkmaarders alsnog drie goals (3-0).

17:43

Opstelling AZ: Echteld houdt grote namen op de bank

AZ heeft zojuist de opstelling bekendgemaakt. Trainer Lee-Roy Echteld had al aangegeven een aantal spelers te gaan sparen met oog op de bekerfinale tegen NEC van komende zondag. We zien inderdaad onder meer Troy Parrott, Sven Mijnans en Kees Smit op de bank zitten. In de defensie mag de Japanner Rion Ichihara vanavond zijn debuut gaan maken.

Welkom!

Goedenavond en welkom in het liveblog van AZ - Shakhtar Donetsk! De Alkmaarders moeten in de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League een 3-0 uitnederlaag zien weg te poetsen, gaat ze dat lukken? We gaan het de komende uren meemaken.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

