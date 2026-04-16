LIVE Conference League | AZ start zonder Smit, Mijnans en Parrott in return tegen Shakhtar

AZ-trainer Echteld meldt zich bij Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle. De coach is helder over zijn afweging om zijn elftal helemaal om te gooien. "We willen zondag zo fris mogelijk beginnen, want we vinden NEC een hele goede ploeg. We willen goed voor de dag komen."

Dat betekent echter niet dat hij de Conference League al op heeft gegeven: "Wij willen deze wedstrijd ook winnen. De jonge jongens kunnen het mooi laten zien. We hebben een plan gemaakt om te kijken of we zo snel mogelijk kunnen scoren met deze jongens. En dat ze alle energie erin leggen om het te kunnen omdraaien", aldus Echteld.