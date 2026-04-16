LIVE Conference League | AZ start zonder Smit, Mijnans en Parrott in return tegen Shakhtar

AZ staat vanavond voor een loodzware klus in de kwartfinale van de Conference League. In het eigen AFAS Stadion moet de ploeg van trainer Lee-Roy Echteld in de returnwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk een 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te poetsen om door te dringen tot de laatste vier. Weet AZ zich uit geslagen positie terug te knokken, of strandt vanavond ook de laatst overgebleven Eredivisieclub in Europa? Om 21.00 uur gaat de bal rollen, in dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen rond AZ - Shakhtar Donetsk.