Bosz sneert naar Wesley Sneijder: 'Misschien werkt hij daarom niet bij een club'

16 april 2026, 17:55   Bijgewerkt: 18:07
Peter Bosz, de trainer van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Peter Bosz is de felle kritiek van vorig seizoen nog niet vergeten. Toen PSV na de winterstop ineens compleet in elkaar stortte, riepen analisten zoals Wesley Sneijder dat de club hem moest ontslaan. In de Rood-Wit Podcast reageert Bosz nu voor het eerst op die uitspraken met een flinke sneer naar de oud-voetballer.

PSV verspeelde door een dramatische serie in de eerste maanden van 2025 een voorsprong van negen punten op nummer twee Ajax. De enorme vormcrisis leidde tot felle kritiek van verschillende analisten. In het praatprogramma Rondo was Sneijder bikkelhard: hij vond dat de clubleiding van PSV direct moest ingrijpen en Bosz op straat moest zetten.

Bosz kan zich die momenten nog goed herinneren. "De kritiek die je krijgt als je niet wint, kun je uittekenen", vertelt de trainer in de podcast. "Dan heet mijn manier van voetballen opeens 'naïef'. Bestuurders zijn ook maar mensen en die zijn gevoelig voor dat soort geluiden uit de media. Maar goed, misschien is dat wel waarom Sneijder niet werkzaam is in het voetbal."

Geen paniek in de bestuurskamer

Gelukkig voor Bosz had hij zich vooraf goed ingedekt. Voordat hij zijn contract bij PSV tekende, eiste hij namelijk de garantie dat de club achter hem zou blijven staan, ook als de resultaten tegenvielen.

"Ik heb toen heel duidelijk aangegeven: we gaan ook slechte tijden tegenkomen. Ik wilde de steun voelen als het voetbal even geen punten opleverde." PSV gaf hem die garantie en hield woord. "Ze zeiden: we hebben je gehaald om jouw manier van voetballen en dat willen we voor de lange termijn neerzetten."

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

