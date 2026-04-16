Eerste bekerfinale voor Jasper Cillessen? 'Nog niets van de trainer gehoord'

16 april 2026, 16:55
Jasper Cillessen
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Jasper Cillessen weet naar eigen zeggen nog niet of hij komende zondag zijn eerste KNVB-Bekerfinale mag keepen. De ervaren reservedoelman van N.E.C. nam in de voorbije ronden steeds de plek onder de lat over van eerste keus Gonzalo Crettaz en hoopt uiteraard dat hij in de eindstrijd tegen AZ opnieuw het vertrouwen krijgt van trainer Dick Schreuder. Dat zowel Cillessen zelf als 'zijn' N.E.C. zondag voor het eerst de KNVB Beker zou kunnen winnen maakt het voor de doelman 'extra speciaal'.

In gesprek met FCUpdate-redacteur Maxim Textor vertelt Cillessen dat hij in Nijmegen volop merkt hoezeer de finale al leeft. "Het is heel speciaal om zo'n wedstrijd weer te mogen spelen Als je ziet hoe het in de stad leeft en hoe alles tekeer gaat, dan geniet je daar wel van." Maar zegt hij daarmee nou dat hij zondag inderdaad onder de lat staat als de bal om 18.00 uur gaat rollen in De Kuip? "Ik hoop het!", zegt Cillessen. "Ik heb nog niks van de trainer gehoord, dus ik wacht netjes af. Ik zorg dat ik fit blijf, dan is het aan de trainer wat hij doet. Maar uiteindelijk wil ik zondagavond met die Dennenappel staan."

Cillessen stond nog niet eerder in de Nederlandse bekerfinale. In zijn tijd bij Ajax strandde hij twee keer tegen AZ, dat in de seizoen 2011/12 (2-3) en 2012/13 (0-3) in respectievelijk de achtste en halve finale te sterk bleek. In zijn jaren bij FC Barcelona, waar Cillessen als reservekeeper steevast de bekerwedstrijden mocht spelen, had hij meer succes. Tussen 2017 en 2019 haalde hij met de Catalanen drie keer op rij de finale van de Copa del Rey, waarvan de eerste twee gewonnen werden.

Is Cillessen er extra op gebrand om nu ook de KNVB Beker toe te voegen aan zijn prijzenkast, zodat hij na drie landstitels en een Johan Cruijff Schaal met Ajax eindelijk álle Nederlandse prijzen op zijn erelijst heeft staan? "Nee, maar het zou wel heel speciaal zijn. Het zou wel mooi zijn om te kunnen zeggen dat je alle prijzen in Nederland gewonnen hebt, maar dat moeten we zondag gaan doen. Ja, dat het met 'mijn' club is maakt het extra speciaal. N.E.C. heeft 'm nog nooit gewonnen, dat maakt het extra speciaal om geschiedenis te kunnen schrijven", zegt Cillessen.

Waar speelt Cillessen komend seizoen

Komende zomer loopt het eenjarige contract dat Cillessen afgelopen zomer ondertekende bij N.E.C. alweer af. Weet de 65-voudig international van Oranje al waar hij volgend seizoen zijn kunsten gaat vertonen? "Nee, ik ben bezig met zondag, daarna zie ik wel hoe of wat", reageert Cillessen. "Dat heb ik ook met de club besproken, we gaan na het seizoen pas kijken. Er staat nog veel te veel op het spel om nu vooruit te lopen op de zaken." (Lachend): "Ja, het is altijd lekker om er iemand met Europese ervaring bij te hebben als het lukt. Dus laten we hopen dat we dat mogen delen", aldus Cillessen.

AZ - NEC

AZ
18:00
N.E.C.
Wordt gespeeld op 19 apr. 2026
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Jasper Cillessen

Jasper Cillessen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 36 jaar (22 apr. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
3
0
2024/2025
Las Palmas
27
0
2023/2024
NEC
31
0
2022/2023
NEC
32
0

