Bayern München heeft zich woensdagavond op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de DFB-Pokal. In de BayArena werd Bayer Leverkusen met 0-2 verslagen, in een duel waarin de bezoekers vanaf de eerste minuut de regie voerden en uiteindelijk pas diep in blessuretijd definitief toesloegen.

De toon werd al vroeg gezet. Bayern dicteerde het spel met agressief drukzetten, waar Leverkusen geen antwoord op had. De thuisploeg kwam in de eerste helft nauwelijks over de middenlijn en zag hoe de ene na de andere kans zich aandiende voor de bezoekers. Dayot Upamecano was al dichtbij na een corner, terwijl Luis Díaz met een geplaatste krulbal doelman Mark Flekken tot een eerste knappe redding dwong.

Halverwege de eerste helft viel de logische openingstreffer. Na een inworp kreeg Jamal Musiala ruimte in het strafschopgebied, waarna Díaz de bal slim liet lopen. Harry Kane stond daarachter volledig vrij en werkte beheerst af: 0-1. Het overwicht van Bayern bleef onverminderd groot.

Flekken houdt Leverkusen lang in leven

Flekken groeide uit tot een van de uitblinkers op het veld. De doelman, die de laatste tijd onder vuur lag bij de supporters van zijn eigen club, keepte een ijzersterke wedstrijd en hield zijn ploeg met een reeks reddingen in de race. Hij pareerde onder meer een afstandsschot van Joshua Kimmich zonder moeite en moest later vol aan de bak bij pogingen van Kane en Stanisic.

Zijn optreden na rust was nog indrukwekkender. Binnen enkele minuten redde hij op een inzet van Stanisic in de korte hoek en tikte hij een schot van Kane knap naast de paal. Ook bij een venijnige poging van Díaz uit de draai was hij alert en duwde hij de bal over de lat. In totaal kwam Flekken tot acht reddingen, waarmee hij een grotere nederlaag voorkwam en zijn ploeg uitzicht gaf op een late ontsnapping.

Late opleving Leverkusen, genadeklap in blessuretijd

Na rust kwam Leverkusen iets beter in de wedstrijd. Nathan Tella dwong Manuel Neuer tot een eerste serieuze redding en Patrik Schick kopte niet veel later net naast. Het duel werd opener, met kansen over en weer, maar Bayern bleef het meest dreigend.

Toch bleef het spannend tot diep in de slotfase, mede door het uitblijven van de tweede treffer. Díaz kreeg meerdere kansen om het duel te beslissen, maar stuitte opnieuw op Flekken. Aan de andere kant groeide het geloof bij Leverkusen, dat in de laatste minuten zelfs een licht overwicht had.

In blessuretijd viel uiteindelijk alsnog de beslissing. Leon Goretzka werd diep gestuurd en leverde vallend een perfecte bal af op Díaz, die ditmaal wel koel afrondde. De grensrechter vlagde nog voor buitenspel, maar na VAR-ingrijpen werd het doelpunt toegekend. Direct daarna klonk het laatste fluitsignaal: 0-2, en Bayern keert voor het eerst sinds 2020 terug in de finale in Berlijn. Daar zal VfB Stuttgart of SC Freiburg de tegenstander zijn op 23 mei.